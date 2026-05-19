На Форте «Красная Горка» создадут новый экопатриотический маршрут

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Форт «Красная Горка» оживает. Для меня это тоже место силы. Каждый раз думаю: как много эта земля помнит. Оборона Ораниенбаумского плацдарма, начало прорыва блокады. Место особенное, с огромной историей. И сейчас оно снова наполняется жизнью.

Больше 100 волонтёров Ленобласти при поддержке гранта Губернатора начали создавать здесь новый экопатриотический маршрут. Четыре дня на субботнике — и это только начало. Студенческие отряды убрали территорию, расчистили проходы. Проект «Вахта памяти. История» получил 1,7 млн рублей. На эти средства к лету облагородят территорию, установят макет светового телеграфа 1808 года — одного из первых в России — и место для отдыха туристов.

Здесь будет и про историю, и про природу и про патриотизм. Для молодёжи, для семей, для всех, кто хочет не просто читать о прошлом, а видеть его своими глазами. Для Ленобласти такие проекты — приоритет. Летом маршрут откроется. Приезжайте. Это стоит того».

Проект «Вахта памяти. История» реализует Местная общественная организация «Форт Красная Горка» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области.