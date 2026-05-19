Серебряная победа на Спартакиаде ветеранов

Спартакиада ветеранов проходила под девизом: «Мы едины, мы непобедимы» и была посвящена 81-й годовщине Великой Победы!

Сборную команду Гатчинского муниципального округа представляли: Татьяна Александрова (Гатчинская спортивная школа № 2), Екатерина Иванова (концерн «Электроприбор»), Борис Курицын (МУП ЖКХ г. Гатчины), Сергей Кудрявцев, Виктор Прудников (бассейн «Атлантика» г. Гатчина).

Представительница гатчинской команды, Татьяна Александрова, рассказала о Спартакиаде:

– На Спартакиаду приехали ветераны, которые объединены одним чувством – любовью к жизни и спорту. Приятно было принять участие в этом мероприятии второй год, уже много знакомых лиц – все доброжелательны и улыбчивы! Но одновременно и сражаются в спортивных мероприятиях по-настоящему – с задором и желанием победить! В течение трех дней мы соревновались в кроссе, эстафете, стрельбе, плавании и шашках. В соревнованиях принимали участие команды всех районов области – всего 21 команда! Была и культурная программа – замечательное выступление Заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля из Выборга «Вереск». Наша команда второй год подряд стала серебряным призером: в этот раз мы чуть-чуть проиграли команде Соснового Бора и чуть-чуть выиграли у многолетних победителей команды Выборгского района!

Поздравляем! Гордимся!