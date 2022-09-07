Ленинградцы массово отказываются от использования VPN

Данные приводятся в исследовании соцсети TenChat, поступившем в «Газету.Ru» https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/08/19/18362606.shtml

Жители отказываются от VPN из-за блокировки таких сервисов (47%), неудобства и перебоях в установленных приложениях (18%), быстрой разрядке смартфона (10%) и росте расхода интернет-трафика (9%).

Также пользователи беспокоятся из-за угрозы утечки персональных данных. Если в июне эту причину выбирали только 7% респондентов, то в августе их количество увеличилось вдвое — до 16%.

«Важно сосредоточиться на повышении грамотности населения в сфере информационной безопасности и на создании импортозамещающих решений, которые способны закрыть потребности российских пользователей », — отметил основатель TenChat Семен Теняев.

Как ранее отметили эксперты по безопасности securitylab, iOS-устройства направляют часть сетевого трафика за пределы туннеля VPN. Исследователь кибербезопасности Майкл Горовиц написал об этом в своем блоге . Данные покидают устройство за пределами VPN-туннеля — а это полноценная утечка данных.