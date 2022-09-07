Лобовое столкновение со смертельным исходом

2-го сентября, около полудня, на трассе Петербург – Псков, в деревне Новое Колено 43-летняя женщина, управлявшая автомашиной Renault Duster и двигавшаяся в сторону Петербурга, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом.

Пассажирки «Рено» – пятилетняя девочка и 70-летняя женщина – госпитализированы в тяжелом состоянии с сочетанными травмами. Находившаяся за рулем женщина погибла на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

1-го сентября, около девяти утра, на шоссе Стрельна – Кипень – Гатчина 45-летняя жительница деревни Мыза-Ивановка, управляя минивэном «Меркурий», ехала в сторону Кипени и не справилась с управлением: въехала в стоящий, не нарушающий правила парковки грузовик «Мерседес». В столкновении пострадала сама виновница: с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» в состоянии средней тяжести даму поместили в травматологию.

Полиция проводит проверку.