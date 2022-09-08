«Ладога-2022»: из мечтателей в творцов

«Вы приезжаете сюда с мечтами, мечты превращаются в мысли, мысли — в идеи, идеи — в задачи, задачи в цели, а цели становятся проектами, проекты — этапами, а этапы трансформируются в команды. Команды объединяются, превращаются в действия, а действия воплощаются в жизнь. И вот так ежегодно проходит работа наших форумов», — резюмировала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Критериями успеха молодёжных проектов являются вариативность подачи информации и возможность получения новых знаний. «Вам необходимо найти такие методы преподнесения информации, чтобы другие захотели вас услышать и, благодаря этому, получить новые знания. Также для успешного воплощения в жизнь инициативы нужен хороший наставник, который укажет и совместно с автором пройдёт путь от идеи к реальным действиям», — рассказала Анна Данилюк.

В этом году делегацию Ленинградской области на форуме представляют 239 человек, в том числе — ребята из подшефного Енакиево, которые теперь стали частью молодёжной Команды 47.

Главной темой форума «Ладога-2022» стало патриотическое воспитание молодежи. Образовательная программа форума включает три направления: гражданская патриотика, военная патриотика и профилактика деструктивных настроений в молодежной среде. Сквозными темами стали Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, празднование 350-летия со дня рождения Петра I, а также проведение в Ленинградской области Года Команды 47.