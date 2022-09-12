Подключить газ можно в МФЦ

Многофункциональный центр Ленинградской области и компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» заключили договор о сотрудничестве. Теперь жители 47 региона смогут заключить договор на поставку газа и подать заявку на заключение договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования во всех МФЦ на территории области, кроме бизнес-офисов. Таким образом, в Ленинградской области реализуется работа по упрощению доступа населения к энергоресурсам.

В ближайшее время в региональных МФЦ можно будет получить сразу шесть новых услуг по поставке газа для ранее газифицированных объектов недвижимости. Новые услуги будут актуальны для жителей области в тех случаях, когда сменился собственник, требуется техническое обслуживание газового оборудования или нужно направить запрос на заключение договора напрямую к поставщику услуг.

Возможность получения услуг в МФЦ одновременно с подачей документов на регистрацию недвижимости позволит существенно сэкономить время. Это важно при покупке или обмене квартиры, регистрации новой недвижимости или переводе объекта из статуса жилого в нежилое помещение. При смене собственника через МФЦ можно будет проинформировать поставщика газа о соответствующих изменениях для своевременной корректировки лицевых счетов клиентов.

Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» планирует распространить опыт работы с МФЦ и на другие регионы присутствия.