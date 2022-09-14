Криминальный пол

7 сентября в Коммунаре из квартиры дома выпрыгнул подросток. 16-летний парень сиганул в окно третьего этажа после конфликта с родственниками – на почве его страстного желания сменить пол.

Ребенок живет в Петербурге с матерью и отчимом. В Коммунар он приехал к тетке и бабушке, чтобы забрать свою декоративную косметику. Мальчик называет себя Анной и всерьез стремится ею стать. Из объяснения тети следует, что, когда племянник приехал за косметикой, она сообщила об этом его матери, и та попросила его из дома не выпускать – до ее прибытия. Удержать 16-летнего подростка было не так-то просто – у них произошла потасовка, но тетя мальчишку не выпустила. Тогда он ушел на кухню и заявил, что хочет побыть один. На кухне сидела бабушка. Потом оттуда раздались ее крики: «Ты куда! Третий этаж!». Тетя вбежала на кухню и увидела распахнутое окно. Под окном на земле лежал племянник.

Вызвали «скорую». Прибывшая по вызову бригада забрала пострадавшего. У него диагностировали сочетанную травму, перелом трех поясничных позвонков и оскольчатый перелом правой пятки. Соматическое состояние – удовлетворительное. Однако психическое оставляет желать лучшего. Молодого человека, идентифицирующего себя с Анной, поместили в реанимацию – в ожидании дежурного психиатра.

Полиция проводит проверку.