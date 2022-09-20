Встречи с литературой на кинофестивале

Творческие встречи с писателями и сценаристами в рамках XXVIII Международного кинофестиваля «Литература и кино» проходят при поддержке Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) – общероссийской некоммерческой организации, созданной по инициативе пяти крупнейших писательских объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга, Российского Книжного союза.

Ольга Новикова и Андрей Убогий провели в Гатчине несколько встреч, на которых рассказывали о своем творчестве и особенностях литературного процесса и сотрудничества с кинематографистами. Одна из таких встреч прошла в центральной межпоселенческой библиотеке им. А.С. Пушкина.

Ода малиновому кусту

Андрей Убогий — прозаик, эссеист и литературовед, член Союза писателей России и общественного совета журнала «Наш современник», лауреат всероссийских и областных литературных премий. Автор художественных книг «Горькая радость», «Река, по которой плывем», «Общага», «Дороги», «Ковчег» и др., автор сборника литературоведческих очерков и эссе «Остаются слова». Как драматург дебютировал в 2008 году с пьесами «Сестры» и «Метаморфозы, или Странности любви». А еще он потомственный доктор, практикующий врач-хирург, и не случайно среди его книг есть и учебник анатомии, физиологии и психологии для средней школы «Человек». Одна из последних книг Андрея Новикова - «Моя хирургия: истории из операционной и не только».

Как рассказал Андрей Юрьевич, писать он начал еще со студенческой скамьи.

- С одной стороны - совершенно стандартная жизнь: школа, мединститут в Смоленске, многолетняя практика в одной и той же больнице в городе Калуге, - говорит он. - А с другой - полновесный путь писателя, потому что вот сколько написано всего...

Всегда любопытно узнать, какой видят гости нашего города Гатчину.

- Гатчина очень похожа на Калугу — каким-то глубоким покоем, провинциальным в самом лучшем смысле этого слова, самодостаточным, греющим душу, - поделился своими впечатлениями Андрей Убогий. - Я шел по Гатчине и вспоминал мудрейшего Василия Розанова, который однажды в ответ на нервный, вечно русский вопрос студента «Что делать, что делать?», ответил: «Как что делать? - Если лето — собирать ягоды и варить варенье. А если зима — пить с этим вареньем чай».

Чтобы закрепить свою мысль, Андрей Юрьевич прочитал замечательный лирический фрагмент о малине из своего «Кулинарного словаря», основанного на воспоминаниях и глубоких размышлениях.

«Приключения женственности»

Ольга Новикова - автор цикла романов «Приключения женственности» и ряда литературоведческих работ, часть из которых написана в соавторстве с ее мужем, известным литературоведом Владимиром Новиковым, и дочерью Елизаветой Новиковой («В. Каверин», «Семейный дневник»).

Ольга Новикова — представитель филологической династии, в которой объединились целых три поколения писателей и литературоведов. Дочь Елизавета — филолог, литературный обозреватель, внучка Клавдия — журналист и поэт.

Закончив филологический факультет МГУ, Ольга Новикова работала переводчиком, редактором в издательстве «Художественная литература». Там она познакомилась с такими авторами, как Вениамин Каверин, Валентин Катаев, редактировала произведения Заболоцкого, Твардовского и многих других известнейших авторов. Именно результате дружбы семьи Новиковых с Кавериным родилась биографическая и литературоведческая книга «В. Каверин».

Когда в издательской сфере возник кризис, Ольга Новикова ушла из «Художественной литературы» и начала писать собственные книги. Первой из них стал «Женский роман», который положил начало целому циклу произведений, посвященных «женщине, женственности и жизни». Следующая книга называлась уже «Мужской роман». Она была посвящена театру и знаменитому режиссеру Роману Виктюку, с которым дружила семья Новиковых.

Затем последовали книги «Мужское – женское, или Третий роман», «Четыре Пигмалиона», «Три товарища, Агаша, старик», «Убить?», «Гедонисты и сердечная», «Гуру и зомби», «Христос был женщиной», сборники «Строгая дама» и «Безумствую любя». Произведения Ольги Новиковой выходили в переводах на английский, итальянский и шведский языки.

На протяжении многих лет Ольга Ильинична является редактором отдела прозы знаменитого «толстого» журнала «Новый мир». Она — едва ли не единственный человек, через руки которого проходит огромный поток литературных произведений как очень известных, так и начинающих писателей. Ольга Ильинична рассказала, как строится издательская работа, как происходит отбор текстов для каждого номера, как проводится работа над ними.

А еще Ольга Новикова - эксперт молодежной литературной премии «Лицей» и самой престижной российской премии «Большая книга». Помимо этого, она работает с молодыми писателями, ведет литературные мастер-классы.

- Я вижу, что наша молодежь, к сожалению, уже не знает таких авторов, как Каверин или Катаев. Зато они хорошо знают кино. Я по мере сил стараюсь «нести культуру в массы» и рассказываю молодым людям все, что я знаю о советской и российской литературе.

По просьбе зала Ольга Новикова и Андрей Убогий дали рекомендации по чтению для молодого поколения. Среди рекомендованных ими авторов — Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Дмитрий Данилов, Владимир Маканин, Валентин Катаев, Роман Сенчин, Михаил Тарковский, Андрей Волосов, Вера Галактионова.

Ольга Новикова и Андрей Убогий встретились и с читателями городской библиотеки им. А.И. Куприна. А 18 сентября Андрей Убогий вместе со своей коллегой по перу Анастасией Астафьевой посетили гатчинский стационар сестринского ухода «Родные люди», где пообщались с проживающими там пожилыми людьми.

Юлия Лысанюк