Бюджет - 2023: в приоритете — социальная поддержка и нацпроекты

«Надо бороться за федеральные деньги, за поддержку из федерального бюджета по всем программам – стройке, культуре, туризму. Федеральные программы есть, проектов у нас хватает, это серьезная поддержка для регионального бюджета», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

Документ предусматривает, что объем доходов областного бюджета в 2023 году составит 171,3 млрд рублей, расходы – 183 млрд рублей, дефицит областного бюджета будет на уровне 11,7 млрд рублей.

Более половины расходов на государственные программы будут направлены на образование – 42,0 млрд рублей, социальную поддержку – 29,6 млрд рублей и здравоохранение – 26,8 млрд рублей.

Адресная инвестиционная программа на 2023 год включает 75 объектов дорожного хозяйства, здравоохранения, спорта, водоснабжения и водоотведения, культуры, образования и газоснабжения. На нее планируется потратить 17,7 млрд рублей.