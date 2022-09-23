Дом, милый дом: дорога длиною в 45 лет

Психоневрологический узел

Жизнь обитателей психоневрологического интерната окутана множеством мифов, которые, к счастью, в последние годы успешно развенчиваются, причем за счет усилий сразу нескольких сторон.

В настоящее время ПНИ находятся под пристальным вниманием и законодателей, и сотрудников государственных социальных служб. Принимаются новые законы, направленные на облегчение жизни и более активную инклюзию проживающих в ПНИ. Разрабатываются и реализуются программы профессионального образования и трудоустройства, самостоятельного и сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Интернаты открывают свои двери для волонтеров и представителей общественности, как, например, происходит в Гатчинском ПНИ.

А что же главные благополучатели всех этих процессов? В ПНИ, как известно, живут очень разные люди, с разными формами и степенью инвалидности и дееспособности. Получить возможность самостоятельного проживания, проведя большую часть жизни в таком учреждении, могут далеко не все, а из тех, кто и мог бы, далеко не все к этому готовы психологически.

Но есть среди обитателей ПНИ и те, кто всю жизнь мечтал о своем собственном доме и самостоятельной жизни. Их не так уж много, и, после социального и медицинского освидетельствования, государство идет им навстречу, предоставляя собственную квартиру. Вот только добиться этого совсем не просто: ПНИ — учреждение особенное, да и законы наши «прихрамывают» порой на обе ноги, противореча один другому.

Неудивительно, что вопрос о квартире для выпускника ПНИ порой решается путем долгих судебных процедур, причем не всегда в пользу самого выпускника. И надо обладать особым упорством и страстным желанием «выйти на волю», чтобы добиться своего.

От Тюмени до Гатчины

В окно кухни заглядывает давно уже отцветшая сирень.

- А ведь я застала здесь ее цветение в этом году! - сообщает Настя.

Ветерок отдувает внутрь кружевную занавеску, и она легонько касается волос хозяйки дома. А волосы у Насти очень красивые — вьющиеся, густые. Я вспоминаю, как увидела ее несколько лет назад, и понимаю, что за это время ее лицо совершенно изменилось. Какое-то осунувшееся, замкнутое прежде, сейчас оно словно раскрылось, просветлело. Может быть, от того, что Настя теперь улыбается. Улыбаются и ее глаза. Мне кажется, она счастлива.

Дорога к собственному дому заняла у Анастасии Полиенко целую жизнь, точнее, все сорок пять лет, сколько она живет на белом свете.

Она родилась в Тюмени, но по распределению попала в детский дом в Орловской области. С детским домом ей повезло — там оказались прекрасные педагоги, которые постоянно занимались с детьми, вкладывая в них всю свою душу.

- У нас не было такого, чтобы дети болтались — все были чем-нибудь заняты, - вспоминает Настя. - В детском доме я занималась во всех кружках, много рисовала, участвовала в художественных конкурсах. Я всегда хотела заниматься творчеством. Окончив десятилетку, подала документы в художественное училище в Москву. Меня туда не взяли - из-за инвалидности...

И Настя поступила в Сиверский техникум-интернат бухгалтеров в Гатчинском районе. Такой выбор места учебы был оправдан близостью к институту протезирования в Ленинграде, пациентом которого Настя была на протяжении многих лет.

- Первый раз мне сделали операцию в шесть лет, до этого я вообще не ходила — прыгала на одной ножке, - говорит она. - И потом меня туда возили каждый год на операции. Я подолгу там лежала, училась там же, в школе, чтобы не пропускать занятия. Врачи постепенно поставили меня на ноги...

Во время учебы в Сиверском техникуме Настя жила в общежитии. Но постепенно встал вопрос — а где, собственно, жить дальше, после его окончания и совершеннолетия?

- Я понимала, что после техникума мне дорога либо на улицу, либо обратно в детский дом, а оттуда в интернат, - вспоминает она. - И я решила уйти жить в Гатчинский ПНИ. Устроиться туда было не просто, так как я не совсем подходила им по своим данным. Путевка в ПНИ пришла, когда до конца учебы оставался один год. Пришлось уйти до получения диплома. Чуть позже окончила курсы секретарей. Одно время даже работала бухгалтером, но быстро поняла, что это не моё...

Судные дни

В Гатчинский ПНИ Настя поступила в 1995 году. Все последующие годы она бережно хранила все свои документы.

- Я очень ответственно к этому относилась, и как раз это меня и спасло, когда я начала действовать, добиваясь своей квартиры, - говорит она.

В 2009 году она попыталась встать в общую очередь на жилье. Была и другая очередь, более перспективная — для сирот, проживающих в ПНИ. Но беда заключалась в том, что статуса сироты у Насти как раз и не было — так получилось, что ее подкинули сразу же после рождения, а детский дом не смог вовремя оформить нужные документы.

- Я писала письма в разные инстанции, мне везде отказывали, предлагая разбираться по месту жительства, - вспоминает она. - Я была прописана в ПНИ, а гатчинская администрация отправляла меня туда, где я родилась. Но я к тому времени уже знала законы. Знала, например, что если я десять лет прожила по прописке в городе, то имею право встать там на очередь. Да и все нужные для этого документы у меня были.... Вы не поверите, но первым, кто мне помог, был... Владимир Жириновский! Он откликнулся на мое единственное письмо, сделал депутатский запрос в Гатчинскую администрацию, после чего меня поставили в общую очередь на квартиру.

Правда, вскоре выяснилось, что стоять в общей очереди на жилье можно бесконечно, и Настя решила добиваться своего иным путём. В 2013 году, она начала долгий и непростой процесс восстановления документов для обретения статуса сироты.

- Я сама собрала все документы, подала все запросы, наняла адвоката, - говорит она. - В первый раз подала документы в суд в 2018 году, проиграла его, потом проиграла еще два суда, включая Московский конституционный.

Как выяснилось позже, первый адвокат Насти оказался не слишком компетентен, начав дело сразу с требования квартиры, а не оформления статуса сиротства. В итоге было упущено драгоценное время...

- Я сидела и не понимала, что мне делать дальше, - вспоминает она. - Мне помогла Ирина Григорьевна Дрозденко, руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, где я училась на курсах керамики.

Напомним, что Всеволожский мультицентр — образование совершенно уникальное, не имеющее аналогов во всей России. Здесь помогают молодым людям с инвалидностью из ПНИ получить профессию, трудоустроиться и наладить свой быт. А сиротам, которые живут в ПНИ, социальные педагоги помогают оформить документы на предоставление государственного жилья. Неудивительно, что на просьбу Насти помочь ей разобраться в происходящем Мультицентр отреагировал почти моментально.

- Я объяснила свою ситуацию, отправила документы по электронной почте, - рассказывает она. - Буквально через двадцать минут мне перезвонила помощница Ирины Григорьевны, Елена Владимировна Бехтерева, и сказала, что Ирина Григорьевна нашла мне опытного адвоката. Я передала копии всех документов уже адвокату, он просмотрел их и сказал, что мое дело выигрышное.

Процесс действительно пошел быстро и успешно. Ирина Дрозденко оплатила услуги адвоката, а в ноябре 2021 года прошел суд. Судьям хватило всего двадцати минут, чтобы решить дело в пользу Насти...

Квартира на день рождения

В январе 2022 года Настя подала документы на жилье в комитет по опеке и попечительству Гатчинского района. Когда подошло время подбирать квартиру, никаких особенных условий она не ставила.

- Когда меня спросили, какую квартиру я бы хотела, я сказала, что королевские апартаменты я, конечно, не прошу, но мне хочется, чтобы жилье было поближе к интернату и рядом с городской инфраструктурой, - говорит она.

Эти простые, казалось бы, условия для Насти были на самом деле жизненно важными, ведь время от времени она вынуждена передвигаться на костылях или инвалидной коляске.

- Еще мне хотелось газовую плиту, - улыбается она. - Я люблю готовить, в ПНИ готовила всегда сама - на кухне для проживающих. Но плита у нас была электрическая, а в интернате иногда вырубало свет...

Так уж получилось, что Анастасия Полиенко получила свою первую в жизни квартиру на свой день рождения — в июне. В тот день, когда ее пригласили посмотреть жилье, она даже подумать не могла, что ей сразу же отдадут ключи от него.

Квартира оказалась чистой, уютной, отремонтированной, по размеру не больше, и не меньше, чем требовалось Насте. Первый этаж, большая прихожая, просторная жилая комната, газовая плита и... балкон, выходящий в заросший садик. О балконе Настя мечтала, но совсем уж тайно, и он в единственной предложенной ей квартире был!

В общем, квартира Насте очень понравилась. Как оказалось, и договор на нее был уже подготовлен. Получив ключи, она прыгала от радости, обнимая теперь уже свои, собственные, родные стены. А потом начались уже приятные хлопоты, связанные с его обустройством «под хозяйку». Осваиваться на новом месте помогали все. Поручни для ванны и балкона дал интернат. Стенку, комод, сервант и красивую железную кровать подарили друзья из ПНИ. Работники ЖЭУ установили для Насти специальные поручни в подъезде — для спуска и подъема коляски. Все остальное Настя купила сама, продолжая наполнять жизнью свой новый дом.

«Я шла к этому всю жизнь»

Окна квартиры выходят в сторону проезжей части, но здесь очень тихо.

- В доме отличная звукоизоляция, а сад под окнами задерживает внешние звуки, - говорит Настя. - Хорошо здесь!

О выпускниках психоневрологического интерната часто говорят, что они с трудом приспосабливаются к самостоятельной жизни. О Насте этого не скажешь.

- Я шла к этому всю жизнь, - говорит она. - Никто нас специально не готовил, но дело, видимо, в моей целеустремленности... И, конечно, я очень благодарна Ирине Григорьевне Дрозденко за помощь. На самом деле она взялась за очень трудную задачу в социальной сфере, которую надо поднимать буквально с нуля. Проблемы с адаптацией инвалидов у нас в стране действительно огромные...

Помогала Насте и ее подруга Ольга из ПНИ, которая получила квартиру одним годом раньше.

- Она для меня первопроходец в этом смысле, такая же упертая, как и я, - смеется Настя.

На стенах просторной жилой комнаты развешаны Настины работы. В основном это большие вышитые панно, среди которых есть копии живописных полотен, почти не отличимые от классических оригиналов. Работа ювелирная. Настя вышивает уже много лет, берясь, в том числе, и за очень сложные технически картины, на которые может уйти до года работы. Мечтает зарабатывать своим творчеством, но получается пока не очень.

У Насти на самом деле - золотые руки. В детском доме она научилась не только рисовать, вышивать и вязать, но и резать по дереву на станке. Она с гордостью показывает одну из своих еще детских работ — маленький резной самовар.

А вот выполненные ею изделия из керамики: декоративные фигурки, яркий стаканчик для карандашей, расписанные под старину изразцы, покрытые эмалью и глазурью. У стены — столик для рукоделия, компактная швейная машинка. Мягкий, рассеянный свет лампы под изысканным абажуром, связанным крючком, создает ощущение особенного уюта.

Заглядывая в будущее

Настя со знанием дела говорит о том, как весной займется благоустройством садика под своими окнами. Опыт у нее большой — вот уже много лет она вместе со своими подругами возделывает огород в ПНИ. Кстати, на балконе у неё — встроенные стеллажи с многочисленными банками разных размеров. Соления, варенье, компоты, заготовки для супов... Все это плоды того самого огорода в интернате, который женщины любовно зовут «наше Простоквашино».

- Девчонки мои придут, землю вскопаем, посадим все, что нужно, - мечтает она.

Друзей у Насти много: среди них — не только подруги по интернату, но и по детскому дому, с которыми она продолжает поддерживать связь. Не забывает она и сам ПНИ - часто заглядывает туда, помогает местным рукодельницам, занимается керамикой с желающими.

- В интернате я жила в основном для других, а иногда-то хочется пожить и для себя, - признается она.

- Дом у Вас уже есть. О чём Вы теперь мечтаете, Настя? - спрашиваю я.

Она задумывается, потом чуть застенчиво улыбается:

- Я хочу семью создать. Я уж не думаю о детях, но хотелось бы, чтобы рядом был близкий человек, на которого можно было бы положиться, который стал бы опорой в старости. Хочется быть не просто замужем, а быть за мужчиной, за его плечами. Одной все-таки трудно жить на свете...

Юлия Лысанюк