Третьи поправки в бюджет 2022 и кодекс этики

Бюджет – рабочий документ, постоянно меняется. Как напомнила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова, это уже третьи поправки с момента принятия районного бюджета.

Доходная часть бюджета увеличилась на 240 млн рублей, в том числе за счет собственных доходов. Это налоговые поступления, госпошлины, доходы за счет аренды и продажи земельных участков, а также дополнительные поступления за счет областных средств в виде субсидий и субвенций (в основном, в связи с увеличением сметной стоимости по строительству детского сада в Малом Верево).

На 110 млн рублей увеличивается расходная часть бюджета. В частности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая поступает в бюджет района, может направляться на определенные цели. В этом году решено направить 13,8 млн рублей на установку постов мониторинга состояния воздуха и выездные наблюдения, а также предусмотрены средства на ликвидацию несанкционированных свалок и озеленение.

Около 7 млн рублей закладывается на строительство хоккейной площадки около бассейна «Волна» в Гатчине. Комитету образования выделяются средства на приобретение школьной мебели, флагштоков, на ремонт асфальта у Терволовской школы.

Бюджетом предусматривается увеличение расходов из-за роста сметной стоимости объектов, которые ремонтируются и строятся в этом году. Это, например, детский сад №40 в Гатчине, школа на Аэродроме, бизнес-инкубатор в Тайцах, детский сад в Малом Верево.

Около 49 млн рублей из бюджета Гатчинского района будет направлено бюджетам поселений. Значительная часть - на ремонт дорог, а также Веревскому поселению - для выкупа здания под ДК, Таицкому поселению - на строительство культурно-досугового центра.

В результате поправок бюджет Гатчинского района на 2022 год утвержден со следующими параметрами: прогнозируемый общий объем доходов – 8,4 млрд рублей, общий объем расходов – 8,5 млрд рублей, дефицит бюджета уменьшится на 130 млн рублей и составит 126,7 млн рублей.

Депутаты утвердили изменения в Положение о бюджетном процессе. В связи с изменением федерального законодательства также были утверждены три порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений на организацию и проведение мероприятий районного значения: культурных и событийных, в сфере физкультуры и спорта, а также направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. В документах прописаны цели, порядок, условия предоставления межбюджетных трансфертов.

На рассмотрение депутатам было предложено два новых порядка предоставления субсидий из бюджета Гатчинского района. Они касаются трудоустройства несовершеннолетних в трудовых бригадах и по программе молодежного трудового отряда, а также инвестиционных проектов, реализуемых на территории района в рамках муниципальных программ. Эти порядки требуют доли софинансирования от поселений, которым предоставляется субсидия.

Принятые депутатами порядки предоставления трансфертов и субсидий вступают в силу с 1 января 2023 года.

В завершение заседания депутаты единогласно утвердили «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Гатчинского района». Он предписывает требования к внешнему виду муниципального служащего, основные принципы и правила служебного поведения. Как пояснила заместитель главы администрации Ольга Мясникова, необходимость в этом возникла, так как кодекс не менялся более 10 лет. В новой редакции документа нашли свое отражение соответствующие изменения в федеральном законодательстве.

Татьяна Можаева