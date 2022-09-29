Дети, по порядку становись!

На этот вопрос искали ответы и психологи тоже. Например, ещё в прошлом веке австрийские психологи Альфред Адлер и Уолтер Тоумен, австро-американский психолог и педагог Рудольф Дрейкурс и другие специалисты высказывали гипотезу о том, что модели поведения людей во многом определяются порядком их рождения. Сегодня эти идеи развивают и доказывают современные исследователи и практики.

«Старшие – консерваторы и перфекционисты, младшие – дерзкие смельчаки и творческие натуры» – пишет историк науки Ф. Саллоуэй в книге «Рожденный бунтовать». Он исследовал биографии 7000 исторических и научных деятелей, радикально повлиявших на атмосферу своей эпохи, и обнаружил, что среди младших (не первенцев) в 18 раз больше революционеров, а также ученых, «перевернувших мир», чем среди старших.

Попробуем «поискать» в нашей истории науки и найдем яркий пример: Дмитрий Менделеев – ученый-химик, был самым младшим в семье – родился семнадцатым.

У. Тоумен, изучив тысячи современных семей, увидел, что модели поведения во многом определяются «порядковым номером» ребенка в семье, и написал об этом книгу «Семейные расстановки».

Первенец – он же старший брат или старшая сестра. Появление ещё одного ребенка почти всегда представляет угрозу для самого старшего. Ведь до появления второго ему не нужно было делиться родительским вниманием ни с кем.

...Недавно мы с моим старшим братом вспоминали родителей, и он сказал такую фразу: «Я всегда ждал, когда у папы будет выходной, чтобы вместе с ним пойти гулять – на озеро, на футбол, в парк – он был только мой». В его словах звучала некая нотка сожаления, вроде того, что «появилась ты и все испортила». Брат старше меня на пять лет, это означает, что именно такой период времени он был единственным ребёнком, центром Вселенной и семьи, а затем был мною «низвергнут».

Исследователи особенностей сиблингов (так называют братьев и сестер) в один голос утверждают, что «...появление второго ребенка низвергает с трона самого старшего. Ни один из последующих детей не подвергается такому низвержению с трона, как самый старший, потому что они никогда не были единственными детьми; они всегда были вынуждены делить своих родителей с другими детьми».

Как следствие – одна из самых характерных черт старших детей – их потребность оставаться «первыми» и быть таковыми во всём. Наверное, отсюда проистекают их серьезность и ответственность. Часто они служат образцом поведения для своих братьев и сестер, становятся иногда весьма директивными. Сколько себя помню, мой старший брат всегда меня «строил» и обучал математике, которую обожал и впоследствии сделал своей профессией, чего не скажешь обо мне. Но в 10 классе под его руководством я вынуждена была читать монографию об интегральных исчислениях Р.Куранта.

Тем не менее, самые старшие дети бывают часто робкими, тонко чувствующими и за счет этих качеств особо близки с родителями. Иногда они обижаются на маму из-за того, что она возлагает на них заботу о младших братьях и сестрах, какие-то обязанности по домашней работе, напоминая при этом, что конфетами и другими преференциями нужно делиться с младшими братьями и сестрами. Чаще всего старших детей взрослые одобряют за их ответственность, добросовестность, стремление к достижениям, честолюбие. Старший брат или старшая сестра чувствуют себя ответственными за семейное благосостояние, продолжение семейных традиций и часто становятся лидерами.

«У второго ребенка весьма неудобное положение в жизни, – считает современный исследователь Инна Хамитова, основатель Центра системной семейной терапии. – Он сравнивает себя со старшим сиблингом, часто чувствуя себя ниже. Поэтому настроен на то, чтобы догнать, если не перегнать, старшего брата или сестру».

Второй ребёнок никогда не испытывал всецелого внимания родителей, он – полная противоположность первому. Если первенец пассивен, то второй ребенок активен. Если первый ребенок – славный и готовый к сотрудничеству, то второй может иметь проблемы с поведением. Эти различия обусловлены конкуренцией. Соревнующиеся дети наблюдают друг за другом, чтобы понять, с помощью каких способов другой добивается успеха или терпит неудачу, и более младший может восставать против превосходства первенца. Там, где один из братьев добивается успеха, другой, в особенности следующий по возрасту за этим ребенком, может уступить; там, где один проявляет слабость и недостатки, другой может добиться успеха.

«В любом случае, родителям следует удерживаться от сравнения детей и от использования одного как образца для другого», – даёт совет И. Хамитова.

Средний ребёнок. Когда в семье появляется третий ребенок, то положение второго ребенка меняется, и он становится средним. В этой ситуации он подобен «начинке сэндвича». Теперь у него не только нет власти и привилегий самого старшего ребенка, но его не балуют и не любят, как нового малыша. Часто это полностью меняет отношение ребенка и к жизни, и к семье. Многие становятся настолько обидчивыми, что отбиваются от рук и превращаются в проблему для семьи. Им кажется, что им нет в ней места. Они сравнивают себя со старшим ребенком, и сравнение оказывается не в их пользу – у старшего вся власть; сравнивают с младшим, свободным от всякого давления, защищаемого родителями, – тот же эффект.

Практикующие психологи отмечают, что средний ребенок часто вырастает не зависимым от семьи. Такие дети особенно чувствительны к критике и воспринимают её как стремление руководить ими.

Самый младший ребенок всегда занимает особое место в семье. Его балуют и защищают все. У него есть два варианта становления: решить, что положение слабого и зависимого – удобная позиция, позволяющая использовать в своих целях каждого; второй – захотеть сравняться со старшими и стать их усердным учеником. Тогда он вырастет самым успешным из всех братьев и сестер.

Часто самые младшие дети верховодят в семье, устанавливают требования и диктуют их другим. Если же они не удовлетворяются, то устраивают скандал. Младшие дети формируют сильные связи со всей семьей и особенно с одним из своих братьев или сестёр, а также с другими детьми – в школе, спортивной секции, кружке или по соседству.

Каждый новый ребенок оказывает влияние на всех членов семьи. Понятно, что наша жизнь богаче и разнообразнее любой теории, и бывает, что самый младший ребенок ведет себя как первенец, а первенец – как самый младший в семье. Поведение каждого зависит от того, как воспринимают себя дети в семейной группе и как они пытаются найти в ней свое место.

Ирина Владимирова





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