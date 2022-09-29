Ленинградская область расширяет выпуск растительного масла

Группа компаний СиБиЭс Коммодитиз (CBS Commodities), занимающаяся поставками зерна, решила на своём предприятии в Волосово организовать переработку масличных культур. Получаемые масло и жмых являются основой для протеиновых, белковых кормов, производимых компанией.

«Завод делает растительное масло высокого качества, оно пищевое, может быть использовано как у нас в регионе, так и экспортироваться. Это производство позволит и расширить линейку пищевой продукции, и нарастить объемы выпуска молока, мяса, яиц, за счёт питательных кормов. Ленинградская область компенсирует предприятию 25% стоимости оборудования. Область помогает производителям масличных культур, рапса: в прошлом году им было выделено 4,7 млн рублей господдержки», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Соглашение о строительстве линии переработки масличных культур между комитетом по АПК региона и Волосовским комбикормовым завом было подписано на выставке «Агрорусь – 2022». Новая линия будет перерабатывать от 1,5 до 3 тысяч тонн сырья в месяц в зависимости от культуры — соя, рапс, подсолнечник. Сырье — как завозимое в регион, так и выращиваемое в Ленинградской области.

Инвестиции в проект составили порядка 120 млн рублей, создано 16 новых рабочих мест.

В 2022 году предприятиями Ленинградской области уже собрано 11,4 тонн рапса, рост производства – 44% к 2021 году. В регионе выращиванием рапса занимаются 10 хозяйств, действуют три завода по производству рапсового масла – в хозяйствах «Красногвардейский», «Гомонтово» и «Приневское».