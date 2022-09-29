Вопросы о мобилизации

Глава Гатчины и района полковник в отставке Виталий Филоненко довел до сведения собравшихся военно-политическую обстановку.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины Дмитрий Михайлов рассказал, как организован процесс мобилизации, кто подлежит и кто не подлежит частичной мобилизации, для каких категорий предусмотрена бронь.

Спектр вопросов, которые задавали жители, был широк: от соблюдения правовых норм при мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения мобилизованных. Многим было предложено решать эти проблемы после мероприятия – в индивидуальном порядке.

Врио военного комиссара Дмитрий Михайлов пояснил возрастные критерии мобилизации, согласно которым проходит мобилизация после внесения поправок. Так, первая категория рядового и сержантского состава – до 35 лет включительно. Первая категория младших офицеров – 50 лет, старших – 55 лет.

Из зала был задан вопрос, почему не возвращают домой рядовых и сержантов «за сорок», если верхняя граница – 35 лет. Как пояснил Дмитрий Святославович, мобилизованный гражданин старше 35 лет должен подать заявление командиру воинской части о том, что он не подлежит частичной мобилизации по возрасту. В соответствии с этим его должны вернуть обратно (и примеры таких возвратов в Гатчине уже есть). Если такое заявление не поступит, командир считает, что гражданин согласен с тем, что его призвали. Потому что призывали его до момента вступления поправок в силу.

Что касается обратной ситуации, когда гражданин не против: с того, кто старше 35 лет, военкомат берет заявление о согласии призваться по мобилизации, несмотря на то что в данный момент он мобилизации не подлежит.

Дмитрий Михайлов перечислил гатчинские оборонные предприятия, сотрудникам которых положена бронь: это 218 АРЗ, заводы «Кризо» и «Буревестник». В связи с этим был задан вопрос: почему предприятие «Баррикада», которое делает продукцию для Минобороны, не включено в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса?

Людмила Нещадим ответила, что руководство предприятия уже заявилось для включения в этот реестр. Решение принимается на федеральном уровне.

Также участники встречи интересовались положенными льготами и механизмом обещанных денежных выплат – как будут переводиться деньги, и каким образом жены мобилизованных смогут их получить. Спрашивали, что будет с ипотекой, если плательщик призван по мобилизации, сколько в таком случае продлятся кредитные каникулы. Разъяснения по этим и другим вопросам давали представители банков и органов соцзащиты.

Всех волновал вопрос, как женам военнослужащих подтвердить факт мобилизации мужей. На это Людмила Нещадим призвала сотрудников военкомата ускорить процесс выдачи соответствующего документа – с десяти до одного дня, чтобы супруга мобилизованного оперативно могла обратиться с этой бумагой во все необходимые инстанции.

…В соответствии с распоряжением губернатора, призывные комиссии по частичной мобилизации сформированы и на уровне муниципальных районов. Председателем призывной комиссии в Гатчинском районе назначена глава администрации Людмила Нещадим, заместителями – исполняющий обязанности военного комиссара Дмитрий Михайлов и замглавы администрации Тимофей Материков.

В числе полномочий этой комиссии находится и рассмотрение конкретных ситуацией. Если возникает вопрос, связанный с мобилизацией, жители имеют право письменно обратиться в призывную комиссию Гатчинского района. Каждый случай будет разбираться отдельно.

Андрей Соколов