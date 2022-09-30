Донбасс, Запорожье, Херсон – выбор сделан!

30 сентября у стелы «Город воинской славы» собрались жители Гатчины – молодежь, ветераны, представители администрации, общественных объединений, депутаты, руководители города и района. Развевающиеся кругом российские флаги сделали этот дождливый день ярче. И слова государственного гимна прозвучали с особым значением.

- Закончились те времена, когда мы в экономических и политических целях раздавали русские территории. Теперь земли Новороссии вернулись домой, – сказал, поздравляя всех с этим знаменательным событием, глава Гатчины и района Виталий Филоненко.

Глава администрации Гатчинского района, заместитель секретаря Ленинградского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Общественной приемной партии в Ленинградской области Людмила Нещадим от имени Команды 47 приветствовала Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области в Российской Федерации.

- Я побывала летом в Енакиево - в подшефном городе Ленинградской области на Донбассе, – сказала Людмила Николаевна. – Надо было видеть глаза этих людей, ждущие нашей помощи! Теперь они сделали свой выбор, отдав более 90% голосов за вхождение в Россию. Став частью нашей страны, они получат все права россиян, а это значит, что у этих земель есть перспективы развития. Уже налаживается жизнь, ремонтируются дороги, появляется освещение. В дни референдума в Гатчине работал избирательный участок, где голосовали граждане Донецкой и Луганской республик, живущие здесь. Выбор сделан. Добро пожаловать домой!

Всех поздравили председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский и председатель областного комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

- Это очень важно, что объединилась земля. Но еще важнее, что объединились люди. Под руководством губернатора мы сейчас принимаем меры, чтобы объединялась культура, образование, творчество, чтобы не было больше границ в нашем понимании жизни, – сказал Евгений Валерьевич.

- С территориями, которые проголосовали на референдуме, у нас общий культурный код. Наш культурный код зашит в нашем гимне, который мы сегодня услышали. «Нам силу дает наша верность Отчизне!» — такую силу и поддержку чувствуют и россияне, которые сейчас борются за мир. Сегодня мир нужно защищать. И наши бойцы отправляются защищать тех, кто хочет жить мирно, — выступила на митинге председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Она напомнила, что в регионе начала действовать акция «Мы Вместе - Народный фронт». Можно обратиться по телефону 8-800-200-34-11 и предложить свою помощь семьям мобилизованных граждан. Также можно подать заявку, если вы готовы быть добровольцами. А семьи мобилизованных граждан могут сказать, какая им нужна поддержка: юридическая, психологическая, бытовая и другая. Ленинградцы — помогут!

Перед гатчинцами выступил ветеран Великой Отечественной войны Валерий Семенович Исаков. Он назвал великим праздником то, что четыре крупных области и восемь миллионов человек возвращаются в состав России.

- В жизни нашего поколения было два самых трагических события: это Великая Отечественная война и распад Советского Союза. Возвращение русских земель – это восстановление исторической справедливости.

Поколение, свершившее это, достойно памяти предков…

Екатерина Дзюба