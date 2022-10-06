Обезопасились…

Очередное заявление от гражданки, ставшей жертвой телефонных мошенников, поступило в гатчинскую полицию 3 октября.

62-летней жительнице Аэродрома позвонила какая-то девушка, представилась сотрудником полиции и заявила, что со счета пенсионерки неизвестные злоумышленники пытаются снять деньги. Чтобы это предотвратить, надо все средства снять самой и положить на безопасный счет. Действуя по указаниям звонившей, дама перевела на чужие счета 600 тысяч рублей.

Почти 800 тысяч рублей потеряла 35-летняя продавщица из Гатчины, который позвонил липовый сотрудник банка. Он завел ту же песню – про ее счета, на которых происходят подозрительные операции. Во избежание снятия денег необходимо оформить кредит и переслать все деньги …на деревню дедушке. Что продавщица и сделала. Она оформила два кредита: на полмиллиона с лишним в одном банке и на 285 тысяч – в другом, а потом 799500 рублей отправила мошенникам просто на два телефонных номера. И адью.

30 сентября в полицию обратилась 64-летняя жительница Аэродрома. Ей звонил преступник, представившийся сотрудником ВТБ. Рассказал про подозрительные операции и велел перевести все имеющиеся средства на «безопасный счет». Сказано – сделано: 227 тысяч рублей уплыли на счета мошенников.

Самый крупный ущерб понес гатчинский пенсионер 73-х лет, которому на WhatsApp позвонил «сотрудник службы безопасности Центрального банка России». Не больше, не меньше. Этот «сотрудник» тоже напугал подозрительными операциями на банковских счетах и убедил мужчину перевести все средства на безопасный счет. В итоге 1 миллион 900 тысяч рублей доверчивый гражданин отправил злоумышленникам. Обезопасился…

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.