Гатчинский район - на «Золотой осени»

Экспозиция Ленинградской области представлена на стенде площадью почти 120 кв. метров.

В павильоне животноводства выставлены призеры областной выставки животных «Белые ночи» – две коровы голштинской породы племенного хозяйства «Петровский» и две коровы айрширской породы племенного хозяйства «Новоладожский». Конкурс достижений племенной работы – один из обязательных конкурсов на российской агропромышленной выставки «Золотой осени».

На гастрономическом фестивале «Золотой осени» на ВДНХ свою продукцию реализуют 5 фермерских хозяйств Ленобласти, производящих овощи, мясную и молочную продукцию, сыры.

В состав делегации Гатчинского района вошли:

- племенные заводы «Красногвардейский», «Большевик», «Черново», «Пламя», «Кобраловский», сельхозпредприятие «Гатчинское»;

- растениеводческие крестьянско-фермерские хозяйства Ф.А. О. Иманова, А.В. Садова и С.В. Безденежных;

- рыбоводческая ферма А.С. Алексеева;

- молочное предприятие «Галактика».

В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты агропромышленного комплекса примут участие в круглых столах, семинарах и конференциях.

Всего на «Золотой осени» 47 регион представляют более 100 специалистов, порядка 30 предприятий и организаций АПК.