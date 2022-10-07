Гатчинский район - на «Золотой осени»
Сельхозпроизводители Гатчинского района в составе делегации региона участвуют в главном аграрном форуме России - 24-й агропромышленной выставке «Золотая осень» в Подмосковье.
Экспозиция Ленинградской области представлена на стенде площадью почти 120 кв. метров.
В павильоне животноводства выставлены призеры областной выставки животных «Белые ночи» – две коровы голштинской породы племенного хозяйства «Петровский» и две коровы айрширской породы племенного хозяйства «Новоладожский». Конкурс достижений племенной работы – один из обязательных конкурсов на российской агропромышленной выставки «Золотой осени».
На гастрономическом фестивале «Золотой осени» на ВДНХ свою продукцию реализуют 5 фермерских хозяйств Ленобласти, производящих овощи, мясную и молочную продукцию, сыры.
В состав делегации Гатчинского района вошли:
- племенные заводы «Красногвардейский», «Большевик», «Черново», «Пламя», «Кобраловский», сельхозпредприятие «Гатчинское»;
- растениеводческие крестьянско-фермерские хозяйства Ф.А. О. Иманова, А.В. Садова и С.В. Безденежных;
- рыбоводческая ферма А.С. Алексеева;
- молочное предприятие «Галактика».
В рамках форума пройдут деловые встречи и переговоры с партнерами из Москвы и других регионов России, потенциальными инвесторами. Специалисты агропромышленного комплекса примут участие в круглых столах, семинарах и конференциях.
Всего на «Золотой осени» 47 регион представляют более 100 специалистов, порядка 30 предприятий и организаций АПК.