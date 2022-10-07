Учимся управлять гневом

Вспомним физиологию. Что происходит в организме, когда мы испытываем гнев? Активизируется симпатическая нервная система: тело, как и в древние времена у наших предков, готовится к бегу, драке, защите. В кровь выбрасывается адреналин, за счет этого увеличивается её приток к мышцам, в том числе и к сердцу; в то же время внутренние органы брюшной полости почти «обесточиваются».

Если мы предпринимаем активные физические действия, адреналин расщепляется, расходуется, и нервная система приходит в равновесие. Если же после бурного старта мы не бежим, не деремся, а отходим в сторонку, к примеру, что-то бурча себе под нос, энергия остаётся нерастраченной.

Зато включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за наш отдых и покой. Теперь активизируются те внутренние органы, что были «обесточены» в адреналиновой фазе, и неизрасходованная энергия бьет по ним – прежде всего, по сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному тракту. Активный прилив крови к этим органам заставляет усиленно работать железы внутренней секреции, учащаются скачки давления, ускоряется выделение желудочного сока, желчи... Но еда не поступает. Практически желудок и двенадцатиперстная кишка начинают переваривать сами себя. Поэтому люди, подверженные гневу, как правило, страдают от заболеваний ЖКТ: у них развиваются гастриты, дуодениты, колиты, язвы.

Если мы всё-таки решим не сдерживаться и выбросим свою злость на окружающих, наш ЖКТ не пострадает. При этом если так же поступим ещё раз, и ещё раз, и ещё – окажемся к ловушке: злость станет постоянным спутником, «разогнав» друзей, коллег и родственников.

Оптимальный вариант – научиться управлять гневом.

Самый известный и распространенный способ для этого – дыхательные упражнения. Как только вы чувствуете, что к вам подступает приступ ярости, глубоко вдохните и досчитайте до десяти. В это время ваше сознание проясняется, а источник раздражения уже не кажется столь неприятным, как раньше.

Дело в том, что при вспышках ярости в мозг поступает информация, отличная от реальной. Поэтому, когда человек успокаивается, он не может объяснить причины своего поведения. Гнев притупляет и чувство справедливости, и чувство вины. Поэтому важно стараться рассуждать как можно более трезво и здраво.

...Вы избежали откровенного взрыва гнева. В этом случае негативная энергия подавлена, но остаётся внутри организма, создавая мышечное напряжение, поэтому нужно найти ещё и пути её сброса.

Прямо после инцидента, вызвавшего шквал, можно просто побегать, покричать, побить подушку (или посуду – но это финансово затратно). Используйте любую возможность для физической активности. Мысленно пройдитесь по всему телу и проследите, чтобы каждая мышца расслабилась. Обратите внимание на лицо – губы, челюсти, лоб – расправьте их. Кстати, этому помогает и глубокое дыхание. Отслеживайте, как наполняются легкие: снизу – вверх, поднимаются ключицы.

А для профилактики нужно поработать ещё и со своими установками.

Например, вас раздражают люди, которые любят веселиться. Задайте себе вопрос, чем вызвано это раздражение. Может быть, вы по каким-то причинам всю жизнь запрещаете себе радоваться жизни? Почему? Может быть, стоит попробовать?

Разберитесь со своими принципами. Они ваши или их когда-то установили родители или значимые близкие? Если это не ваши решения, то всякий раз, когда вы поступаете согласно этим правилам, то раздражаетесь, а гнев направляете сами на себя. Успешно бороться с гневом можно лишь в том случае, когда вы понимаете возможный вред одолевающего вас чувства.

Важно научиться не просто успокаиваться, а менять заряд энергии с отрицательного на положительный.

Постарайтесь заполнить себя светлыми и теплыми эмоциями, переключитесь на заботу о своих близких, даже если из всех осталась только кошка. Дело в том, что чем спокойнее в вашем доме, тем больше вы ощущаете внутренней гармонии. Заполняя себя положительными эмоциями, вы тем самым вытесняете, ослабляете свой гнев, не даёте ему пространства для «боевых действий». И ваше душевное равновесие постепенно из хрупкого и часто нарушаемого приобретет устойчивость и надежность.

Ирина Владимирова

Фото freepick.ru