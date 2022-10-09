Планета сердца и любви Игоря Липского

- Игорь Брониславович, у вас на странице ВКонтакте довольно экстравагантная фотография. Бабочка, подтяжки, причёска. Не совсем стандартная внешность, тем более для школьного учителя. В моём консервативном представлении, во всяком случае.

- Ну, скажем так, авторский стиль. Кстати, дети его весьма охотно перехватывают. Поначалу отношение настороженное, потом смотришь, 11-й класс уже ходит в бабочках. Раньше, когда я работал в 8-ой школе, предпочитал галстук и жилетку. Там то же самое было.

Мы разговариваем в кабинете Игоря Брониславовича на третьем этаже школы. Помещение, и без того небольшое, в нашем присутствии становится совсем крохотным. Кажется, что подтянутый, мускулистый, подвижный учитель заполняет собой всё пространство. Быстрая, чёткая речь, широкая жестикуляция, открытая улыбка.

- Раз уж мы договорились обо всё говорить откровенно, немного личный вопрос. Про вас ходит легенда, что вы – потомок знаменитого Ганнибала, следовательно, родственник самого Александра Сергеевича?

- Я, конечно, был бы несказанно рад такому родству, но речь идёт не о Ганнибале Абраме Петровиче, а об Арине Родионовне, няне Пушкина. Это абсолютно не легенда, это – истина. Во всяком случае, на такой версии настаивает Андрей Бурлаков, наш знаменитый краевед. Он – потомок Арины Родионовны и, восстанавливая своё генеалогическое древо, Бурлаков обнаружил, что моя прабабушка, Ольга Иосифовна Мидина, – уроженка Суйды и родственница предков Андрея Бурлакова. И веточка уходит к одному из братьев Арины Родионовны. Наверное, поводом для рождения подобной легенды послужил смуглый оттенок моей кожи. Откуда он взялся в Суйде и Сиверской, моих родовых гнёздах, Бог весть. Мама рассказывает, что меня в детстве дразнили «цыганёнком», но я этого не помню.

- Мама и папа, оба из Сиверской, как я понимаю?

- Да, там была замечательная история. Они жили на одной улице, дома стояли напротив. Но, до поры до времени, можно сказать, не замечали друг друга. Папа занимался очень серьёзно велоспортом, сборы, соревнования. Нужно же было такому случиться, чтобы мама поехала с подругой отдыхать в Ялту и случайно на одной из улиц увидела группу велосипедистов. Среди них, вроде бы, мелькнул мой папа. Она спрашивает у подруги: «Это не Славка Липский там проехал?» Та говорит, что похож. Дошли до места финиша, поинтересовались у организаторов, нет ли здесь спортсменов из Сиверской? Те говорят – есть. И среди них – Липский! Там, в Ялте, и произошло настоящее знакомство, зародились лирические чувства. Папа, увы, четыре года назад ушёл из жизни, матушка по сей день живет в Сиверской. Я тоже там провожу немало времени. У нас есть даже, представьте себе, небольшая виноградная плантация.

- Виноград? В Сиверской?

- Да, требует ухода, конечно, но растёт вполне себе здорово. Я даже могу по осени побаловать друзей и родственников хорошими виноградными напитками.

- Я знаю, что и в школе вы устроили небольшую теплицу.

- Ещё и небольшой картофельный огородик. Дети же должны знать, что хлеб и картошка не в магазине растут! Проект существует в рамках школьного экологического лагеря. Школьники там проходят углублённую практику по биологии, в том числе, и на территории школы.

Безопасность

- Игорь Брониславович, увы, на фоне произошедшей в Ижевской школе трагедии невозможно не задать этот вопрос, тем более, вам - завучу по безопасности. Как сохранить жизнь и здоровье детей, которых мы отправляем в школу? После каждого подобного случая мы лихорадочно пытаемся предпринимать какие-то меры, но воз и ныне там?

- Я бы сказал так. Мы можем превратить территорию школы в крепость. Поставить вооружённых охранников и натянуть колючую проволоку по периметру. Но вряд ли это поможет. Те, кому надо совершить нечто ужасное, всё равно совершат. Нельзя превращать школу в тюрьму. Важен человеческий фактор. На каждом месте, например, охранника, должен работать высокопрофессиональный человек, и что очень важно – полностью вовлечённый в школьную жизнь. Мы примерно представляем, кто идёт сейчас в охрану. Человеку, как правило, пенсионеру, на бирже труда дают направление, он получает лицензию, устраивается в ЧОП и приходит к нам охранять. Пока он не станет своим, проку от него немного. Нужен человек, заинтересованный в процессе. У нас есть охранница, Екатерина Васильевна Томилина. Уникальная женщина! Она знает учеников по именам, знает их родителей в лицо, у кого когда заканчиваются занятия… Не выпустит или не впустит ребенка или родителя без согласования с учителями. Екатерина Васильевна - это Росгвардия, полиция и ФСБ в одном лице. Я, как завуч по безопасности, своими административными мозгами понимаю, что этот человек обеспечит если не стопроцентную (ничего абсолютно надёжного не бывает), но 99-процентную безопасность школы точно. Как каждый учитель должен быть «школьным человеком», так и охранник, уборщица, дворник должны быть «школьными» людьми. Иначе никак.

Выбор пути. Имена

- Когда вы почувствовали, что преподавание, школа – это ваше призвание?

- Всем в жизни я обязан родителям, естественно, и моим учителям. Прекрасно помню свою первую учительницу в Гатчинской школе №4 – Валентину Павловну Козлову. Вспоминаю её с огромным уважением и восхищением. Тогда она казалась нам пожилой женщиной, а ей было чуть больше сорока. Середина 90-х, непростое время, и в её жизни произошла страшная трагедия – в Чечне погиб сын. Это, наверное, как-то созвучно и с нынешним временем. Мы видели, как тяжело она переживала потерю. Странным образом общая беда сблизила нас с ней. Может быть, в нас, учениках, она видела своего Пашку, сына. Отдавала всю нерастраченную любовь нам. Уже потом мы встречались здесь, в 9-ой школе, потому что наша школа ежегодно проводит концерт в честь воинов-интернационалистов, общались с ней. И до сих пор я посещаю могилки Валентины Павловны Козловой, Паши. Улыбчивый, кудрявый парень, который смотрит с фотографии – это пример мужества, героизма и одновременно трагедии, которая случилась в нашей стране.

Потом нашим классным руководителем стала Екатерина Михайловна Миронова. Моя любовь к географии, несомненно, привита ею. Каждое лето мы отправлялись в путешествие по России. Она окунула нас в мир науки, туризма, познания нового. Сейчас даже невозможно себе представить, как ей удавалось всё это организовать. У нас с 5-го по 11-ый класс постоянно были как суточные выходы с палатками по Гатчинскому району, так и дальние путешествия. Никогда не забуду нашу поездку на Урал, в Малёбку. Не слышали про такую? На самом деле, в Пермском крае существует так называемый М-ский треугольник, знаменитая аномальная зона. Там, якобы, можно повстречаться с инопланетянами. Мы взяли с собой рюкзаки, нехитрую провизию и – в путь! Приехали в Кунгур, остановились в местном Доме пионеров. Жгли костры на берегу реки Сылвы, готовили еду. Потом оправились в саму аномальную зону. Сначала нужно было ехать на электричке до определенной станции, потом ещё два часа пешком по лесу.

- Инопланетян-то встретили?

- Увы, не довелось. Правда, очень много клещей было. Сейчас страшно рассказать, что ребёнка укусил клещ!!! Немедленно нужно «скорую» вызывать, а особо нервным мамочкам писать заявление на учителя в прокуратуру. А тогда - вырвал клеща и пошёл дальше! Екатерине Михайловне очень важно было привить нам любовь к своей стране. А что может быть лучше и действеннее, чем путешествие, когда ты сам для себя открываешь новые города, посёлки, леса, поля, горы. На самом деле, я сейчас понимаю, что я на уроке – это та же Екатерина Михайловна. Её интонации, жесты. Веду уроки в свободной лёгкой манере, комфортной для детей. Мы обожали её уроки. По сей день преподаёт в Гатчине. Долгих ей лет жизни.

- Биология, это тоже от неё?

- Конечно. Я поступал на биофак университета, и, хотя был серебряный медалист, пришлось сдавать все экзамены. У университета свои правила. Не набрал нужного количества баллов, но совершенно не расстроился. Поэтому с лёгким сердцем подал документы в Герцена, педагогический институт, поступил. Внутренне я уже давно понимал, что мой путь не наука, а преподавание. Мне нравилась атмосфера школы, какой жизнью живут учителя.

- С лёгкой сумасшедшинкой жизнь?

- Да, да! У нас в 4-ой школе постоянно проходили какие-то слёты, турпоходы, «Филькиниады» те же можно вспомнить (школа находится на берегу Филькиного озера, отсюда название). Что-то вроде КВНа. Фестиваль юмора, творчества. Это была ярчайшая жизнь! И она проходила в школе.

Тогда ещё не было развито в должной мере дополнительное образование, и мы, старшеклассники, почти всё время проводили в школе. Стенгазеты рисовали, помогали проверять домашние задания, пропадали часами в лабораториях. Огромное влияние на меня оказала Надежда Владимировна Загитова, завуч 4-ой школы. Она - уникальный человек. Ей было дело до каждого ученика. Чем занят ребёнок, поел он или нет? Она отводила нас в школьную столовую, кормила, как я сейчас понимаю, нередко за свой счёт, «жила» в школе, и мы вместе с ней. И она после 10-го класса ушла в другую школу – Школу творческого развития, сейчас это 8-ая школа. И я, когда уже учился на первом курсе Герцена, приходил к ней помогать, спросить совета. Однажды, на День Учителя, как раз в эти дни, иду к Надежде Владимировне, поздравить. Мы сидим в кабинете, общаемся, и заходит директор школы Светлана Викторовна Третьякова. Спрашивает: «А что это за молодой человек»? Надежда Владимировна отвечает: «Это студент педагогического института, Игорь Липский». В ответ: «А почему он у нас не преподаёт? Нам нужны молодые учителя».

Буквально через год я пришёл к Светлане Викторовне, напомнил о нашем разговоре. Так на 2-ом курсе я стал вести в Школе творческого развития кружок биологии. Три года я приходил на занятия, потихоньку врастал в школьную жизнь. При школе Виталий Петрович Третьяков, муж Светланы Викторовны, организовал «Музей открытки». Мы распределяли открытки по разделам, годам, эпохам. Проходили встречи с филокартистами. Это было очень интересно, отдельная жизнь.

- Для того, чтобы создать «отдельную» жизнь, особую атмосферу в школе, что необходимо? Удачно сложившийся коллектив, лидер?

- Безусловно, лидер. Такой, каким была Светлана Викторовна Третьякова. И её команда, которую она тщательно подбирала. Как театр начинается с вешалки, так школа начинается с мельчайших деталей.Как организовано внутреннее пространство, что находится в шкафах в классе, как стоят парты - всё это очень важно. Внешний вид учителей и учеников, свой стиль, какая-то изюминка - мелочей нет. Я оказался в атмосфере творчества, искусства. У нас обязательно отмечались праздники. 1-е сентября, День учителя, Новый год, 23 февраля, Пасха, все-все. Каждый месяц какое-то эпохальное событие, праздник, и вся школа к нему тщательно готовится. Сюрпризы друг для друга, учителей, родителей, ребят. Всё создавалось коллективом Светланы Викторовны. Здесь нельзя не вспомнить Елену Ивановну Айдынян, завуча дополнительного образования. Она вела кружки рисования, труды для девочек. Всё, что было в школе красивого, светлого - принадлежало её рукам и фантазии. Я целиком и полностью погрузился в эту атмосферу и не представляю себе другой образ жизни в школе. И, уже сам став завучем, я хочу и новых молодых учителей, приходящих к нам, приобщить к этой атмосфере, обратить в свою веру.

Игорь говорит о своих учителях эмоционально, ярко, можно даже сказать, азартно. В эти минуты он сам становится похож на большого ребёнка, восторженно пересказывающего чудесное приключение, что совсем недавно случилось с ним.

- Вы сказали, «обратить в свою веру». А что это означает? Какова она, ваша вера? Честно говоря, идя на встречу с вами, я настраивался на сложный разговор о проблемах образования, об этом сейчас только ленивый не говорит. А впечатление, что попал на какую-то другую планету. Как она называется?

- Планета любви и добра, я бы так назвал. А вера?.. Знаете, у Светланы Викторовны Третьяковой был такой девиз – «Сначала любить, потом учить». Я стараюсь следовать её принципам. Проблем в современной школе – огромное количество. Знаете, какая беда бедовая нас ещё ждёт? Уйдёт нынешнее старшее поколение, а за ним никого нет. Почти никого. Работа учителя не престижна. Много бумажной волокиты, огромная ответственность. Общение с детьми, что само по себе не просто и, тем более, с некоторыми родителями. У нас сейчас платят вполне достойные деньги учителям, во всяком случае, в Москве, Санкт-Петербурге, области. Но очередей из молодых учителей, которые выстраиваются у дверей школы, пока не наблюдается. Нужно воспитывать будущих учителей с малых лет, создавать ту самую особую атмосферу, в которой повезло воспитываться мне. Прежде всего, живое, практическое участие детей в процессе обучения. Если мы изучаем географию, то нужно как можно больше путешествовать. Мы стараемся почаще выбираться в дорогу. Сейчас это сопряжено с огромным количеством ограничений, норм, да и просто с финансовыми возможностями.

- Родители помогают?

- Да, естественно. У нас обычная общеобразовательная школа. Но родители нередко идут навстречу в организации таких поездок. Для них это очень важно. Нередко я слышу такие отзывы: «Мой ребёнок вернулся из поездки другим человеком, повзрослел». Что вы хотите, жизнь сегодняшнего ребёнка крайне ограничена в возможности самостоятельных действий. Всюду запреты, требования безопасности, контроль. Вот и приходится уткнуться в мобильный телефон и там искать контакты с внешним миром. А тут – поезд, гостиница, новые места, масса впечатлений. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать о мелочи, но очень важной мелочи. В системе РЖД существует скидка в 50% для путешествий учащихся, но она не распространяется на фирменные поезда. А в некоторые города иначе, как на фирменном поезде, уже не доберёшься. Всё это бьёт по карману родителей. Мы, кстати, вполне приветствуем совместные поездки детей и родителей. Иногда и не поймёшь, кто из них более счастлив. Или, например, «живые уроки» биологии. Сейчас мы проходим в 9-ом классе тему углеводородов. Я иду в магазин, покупаю различные виды сахара. Тростниковый, белый, кокосовый. Покупаю крахмал, фруктозу. Чтобы они своими руками потрогали, не на картинке в учебнике увидели, а прикоснулись непосредственно.

- Нет ли здесь риска потерять некую границу, которая должна все-таки разделять учителя и ученика. Ведь существует опасность впасть в некое панибратство с учениками?

- Нет, ни в коем случае. Это может произойти с теми детьми, которых я не вёл с самого начала, с которыми не сложился общий язык. Там, да, бывают и лёгкие провокации, проверка на прочность, но если ты детей ввёл в свой мир, они становятся твоими единомышленниками, у вас возникает сотворчество в обучении. Это процесс.

- У вас было это ощущение, что вы уже стали настоящим Учителем, когда хочется воскликнуть: «Ай да Липский!..»

- Нет, никогда. Я всю жизнь учусь, и банальное правило «обучаясь, я учусь сам» никто не отменял. Хотя, вспоминается один урок биологии, когда я пришёл на занятие в ярко оранжевой рубашке. Меня ребята спрашивают: «А почему вы надели такую необычную рубашку?» Отвечаю: «Настроение такое». «Давайте поговорим о жизни?» «А давайте!» Сел к ним поближе, и весь урок мы говорили о жизни. О совести, нравственности, что хорошо, что плохо и других важных вещах. Почему-то именно этот разговор запомнился. Ведь наша задача – не только дать знания, вызубрить предмет, а сделать хорошего человека.

- И как вы формулируете понятие «хороший человек»?

- Отвечу строчкой из песни Олега Митяева «Благодать»: «И оказалось счастьем просто жить. Не формулируя природу в слово. И если в чём-то изредка спешить, так это сделать благо для другого». Может быть, звучит несколько пафосно, но, я правда, так думаю.

- Ваш идеал школьной жизни ближе к старинному «Доживём до понедельника» или к современному географу с пропитым глобусом?

- Конечно, «Доживём до понедельника». Ведь, по сути, ничего не меняется. Как приходили в школу наивные маленькие дети со своими совсем не маленькими вопросами жизни, так и приходят. Годы идут, столетия, а вопросы всё те же. Кто я на этой Земле, зачем я? И что такое счастье?

Андрей Павленко