Захоронения летчиков на гатчинском кладбище

По воспоминаниям В.П. Симаненка, фрагмент которых опубликован в сборнике А. Бурлакова «Гатчинский некрополь», он находился «в границах дорожки, идущей от алтаря Красной церкви до мемориального кладбища, и дороги, отделяющей мемориальное кладбище от общего захоронения». Другими словами, он располагался на краю кладбища, между нынешней Станционной улицей и дорожкой, отходящей от алтаря церкви Всех Святых.

Считается, что на могилах первых авиаторов вместо традиционных крестов устанавливали винты их аэропланов. Кто был зачинателем такой традиции, не известно, но она распространилась повсеместно. Подобные захоронения можно было встретить и в европейских странах, и в России. Впечатляющий «лес» винтов запечатлен, например, на снимке львовского кладбища авиаторов. А на московском Братском кладбище, открытом в

1915 г. для погребения погибших на фронтах «Великой войны», в 1923 г. на могиле Б.К. Веллинга установили памятник иного рода, созданный из металлического хвоста разбившегося самолета.

В 1930-х гг. в СССР на смену винтам пришли металлические или деревянные обелиски, увенчанные пятиконечными звездами, которыми стали отмечать вообще все воинские захоронения. Таковых до сих пор сохранилось немало.

Фотоизображений гатчинского мемориала первых авиаторов не много, но и из попадающихся в Сети не все можно связать с Гатчиной, ибо они не подписаны и не имеют точек, способных привязать их к местности. Я могу назвать только три достоверных снимка. Один опубликован известными коллекционерами и историками Б. Иринчеевым и Д. Жуковым в альбоме «На Ленинград: Наступление группы армий «Север» 1941 года» (илл. № 2,3), два других хранятся в Гатчине в частном собрании.

На снимке из коллекции Д. Жукова мы видим группу памятников советского времени ― обелиски разной величины, увенчанные пятиконечными звездами и с подсохшими, но не старыми венками, множество других захоронений в глубине, включая и заброшенные «холмики» без всяких опознавательных знаков, а за легкой металлической оградой ― улицу со сгоревшими домами, группу сосен и высохшее дерево. Снимок не подписан, место определить невозможно, поэтому его название в книге нейтрально: «Немецкие солдаты около советского воинского захоронения».

В действительности, это интересующий нас участок гатчинского кладбища, ибо ту же группу обелисков мы видим на фотоизображении из частного собрания. Оно происходит из «наследства» механика эскадрильи JG 54 Люфтваффе, располагавшейся на Сиверском аэродроме, сделано, скорее всего, зимой 1942–1943 г. и снято гораздо ближе, так что на нескольких памятниках даже видны размытые изображения погребенных и табличка с именем (к сожалению, ее не прочитать даже при сильном увеличении), а в глубине можно различить кирпичное здание церкви Всех Святых со стороны алтаря.

Недалеко от них, но южнее, т.е. ближе к дорожке, находились захоронения с третьего фото, ибо на заднем плане мы видим знакомые нам руины домов и высохшее дерево. Но памятники здесь более раннего времени. Они отмечены деревянными винтами самолетов. Автор этого снимка не известен (мы только знаем, что его часть располагалась в Тайцах и, по всей видимости, занималась дорожным строительством), но на обороте он оставил такую подпись: «Могилы русских авиаторов Великой войны на кладбище в Красногвардейске».

Хочется обратить внимание на округлый предмет, лежащий на земле в пределах ограды одного из погребений. Это металлическая коробка со стеклянной крышкой для венка. В дореволюционное время такими обычно украшали могилы во время траурного церемониала. Сейчас на гатчинском кладбище подобных коробок сохранилось немало на могилах гораздо более позднего времени, но, возможно, это результат их повторного использования.

Расположение всех этих захоронений можно определить довольно точно. Они находились ближе к тому месту, где современная кирпичная стена образует прямой угол перед братским воинским кладбищем. Многие могилы были заброшены и потеряли опознавательные знаки уже в предвоенное время, как можно судить по трем снимкам. Война же довела начатое до конца. Впоследствии участок был перепланирован и использован повторно.

Бытует мнение, что сохранилось только захоронение В.З. Стоякина, погребенного на Гатчинском кладбище первым из авиаторов в 1914 г. и, возможно, А.Е. Шеншина (без памятника), разбившегося в том же году. С большой долей уверенности скажем, что список можно продолжить. Один из винтов самолета с третьего снимка находился на могиле летчика Вольдемара Яновича Элиаса, который «трагически погиб», по всей видимости, 5 сентября 1927 г. После войны ему было сделано новое надгробие с надписью и фотопортретом, но на месте оставили старинную оградку, которая в настоящее время служит хорошим опознавательным знаком. Вполне вероятно, что сохранилось и одно из захоронений 1930-х гг. с первой и второй фотографий. На их месте можно найти современное надгробие из черного камня летчика Степана Григорьевича Власова, который 19 декабря 1939 г. «погиб в Финской войне». Уверен, что целенаправленный поиск может выявить и другие могилы забытых героев межвоенного времени.

Несколько слов скажем о самих немецких фотографиях. Далеко не все они представляют интерес, а многие, наоборот, могут вызвать даже брезгливое отторжение и страх не только у людей, далеких от науки, но и у специалистов. Исследователь Г.А. Шепелев, автор фотоальбома «Война и оккупация: 1941-1945», приводит любопытный случай. В 2010 г. он пришел в один из московских архивов для знакомства с трофейными снимками, сделанными солдатами Вермахта во время боевых действий. Сотрудница, «выразив удивление» по поводу предмета его запроса и проверив согласие на него дирекции, принесла ему коробку, а затем, выдавая ему резиновые перчатки для работы с фотографиями, многозначительно сказала: «И будьте осторожны, это фашистские фотографии».

По данным все того же автора, немецких снимков могут быть «многие сотни тысяч» (только одних компактных фотоаппаратов в Германии к 1941 г. было выпущено 7 млн.), но сейчас значительная их часть «разбросана по архивам, где зачастую они недостаточно или неточно описаны и слабо известны исследователям. Нередки случаи, когда одни и те же события военного времени были сфотографированы много раз, однако связи между такими сериями, находящимися в разных архивах, отсутствуют. Отсюда возникают ошибки в идентификации их сюжетов».

В последние десятилетия немецкие военные фотографии стали предметом активного собирательства, но, попав в частные коллекции, они, как правило, пропадают для исследователя. К сожалению, коллекционеры далеко не всегда хотят делиться предметом своего интереса. Пример трех снимков, ставших целью написания этой статьи, говорит о том, что их публикация очень важна.

Андрей Спащанский