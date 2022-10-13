На «Баррикаду»!

Одно из таких предприятий – гатчинское производственное объединение «Баррикада». Это один из крупнейших производителей железобетонных изделий на всем Северо-Западе. «Баррикада» изготавливает ЖБИ для крупнопанельного домостроения, для строительства общественных и промышленных зданий и сооружений, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В каталоге продукции, выпускаемой предприятием, больше тысячи позиций. Железобетонные изделия «Баррикады» поставлялись на строительство таких важных объектов, как «Зенит Арена» в Петербурге, порт в Усть-Луге, трасса Санкт-Петербург – Москва и другие.

Рост производства за минувшие восемь месяцев составил 14%. Завод произвел 164 тысячи кубометров железобетонных изделий. На предприятии занято 674 человека.

- На «Баррикаде» сегодня очень большой объем заказов на строительство специальных быстровозводимых аэродромных плит для военной авиации, – отметил Александр Дрозденко. – Завод работает с хорошей загрузкой. С момента начала частичной мобилизации мы находимся в постоянном контакте с руководством предприятия, на котором работают очень серьезные узкие специалисты. Объем заказов, безусловно, сохранится.

Производство плит аэродромных гладких – ПАГ – одно из наиболее важных направлений деятельности «Баррикады». Гатчинское предприятие было признано единственным поставщиком таких плит в интересах Минобороны РФ. Выполнение гособоронзаказа продолжается.