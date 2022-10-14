Новый стадион – новые возможности

Главными гостями праздника стали ученики школы. Они по достоинству оценили новый стадион - большое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны и открытое пространство, чтобы можно было просто побегать.

Долгожданное для школы событие началось с торжественного выноса флага России. Поздравить ребят пришли почетные гости — депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, заместитель председателя Совета депутатов г. Гатчины, председатель Совета ветеранов микрорайона Аэродром Александр Федоров, руководитель центра тестирования ГТО Александра Валуева.

- От всей души поздравляю коллектив школы с долгожданным открытием пришкольного спортивного стадиона. Это приятное и доброе событие, так как появление такого объекта позволит более комфортно проводить уроки физической культуры на базе школы, а также воспитывать все больше мальчишек и девчонок чемпионами, т.к. объект может эксплуатироваться не только в учебное, но и в свободное от занятий время, чтобы повышать спортивные навыки, - отметил Александр Русских.

Депутат напомнил, что стадион построен в рамках проекта «Детский спорт» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, депутата Государственной Думы Ирины Родниной и координатора проекта «Детский спорт» в Северо-Западном федеральном округе Вячеслава Комарова. Программа строительства пришкольных стадионов реализуется с 2012 года, и в Ленинградской области отремонтировано более двухсот спортивных стадионов и спортивных залов.

- Несомненно, школьный стадион станет центром здоровья наших учеников, а для кого-то — первым шагом к медалям и кубкам! – уверена директор Гатчинской школы № 5 Наталья Хмелева.

Андрей Соколов

Фото: Гатчинская НОШ№5