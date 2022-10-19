ЖКХ «Сиверский» к зиме готов

Коллектив предприятия во главе с директором Алексеем Рыжовым приветствовали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Они подчеркнули, как много в нашей повседневной жизни зависит от профессионализма и ответственности работников ЖКХ, поблагодарили за труд и выразили уверенность, что все задачи текущего времени будут выполнены.

МУП ЖКХ «Сиверский» гордится своими ветеранами, многие из которых продолжают трудиться и по достижению пенсионного возраста. По традиции состоялась церемония награждения самых опытных и преданных делу работников предприятия. В торжественной обстановке под аплодисменты гостей и коллег благодарности и ценные подарки получили:

- ведущий инженер по кадрам Нина Ивановна Быстрова – стаж 42 года;

- слесарь строительного участка Василий Николаевич Васильев – стаж 28 лет;

- ведущий инженер по сметам производственно-технического отдела Людмила Борисовна Пятницкая – стаж 22 года;

- начальник строительного участка Александр Михайлович Гуляев – стаж 13 лет;

- рабочий комплексной уборки ЖЭУ Сяськелевского поселения Игорь Юрьевич Епихин – стаж 10 лет.

Как заметил Алексей Рыжов, общий стаж награждаемых составляет 115 лет.

Предприятие растит новые кадры и поддерживает стремление повышать квалификацию. Во время смотра Виктору Амосову было вручено удостоверение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о повышении квалификации по программе энергосбережения и повышения экономической эффективности при эксплуатации электрических и тепловых установок.

Татьяна Можаева