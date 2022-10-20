На полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» произошел сход свалочных масс
20 октября на полигоне ООО «Новый Свет - ЭКО» произошла деформация северного откоса со сходом свалочных масс. На место выехали главы администраций Гатчинского района, Новосветского поселения, представители контролирующих ведомств - Росприроднадзора, комитета по обращению с отходами в Ленобласти, природоохранной прокуратуры и др.
Рубрики: Экология
Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента.
Как сообщили в ООО «Новый Свет – ЭКО», начаты работы по ликвидации схода свалочных масс. Залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано. Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано.
При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме.Для контроля состояния атмосферного воздуха привлечена аккредитованная лаборатория. Результаты анализов проб будут представлены.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.