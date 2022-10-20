На полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» произошел сход свалочных масс

Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента.

Как сообщили в ООО «Новый Свет – ЭКО», начаты работы по ликвидации схода свалочных масс. Залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано. Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано.

При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме.

Для контроля состояния атмосферного воздуха привлечена аккредитованная лаборатория. Результаты анализов проб будут представлены.