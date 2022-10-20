Набрала кредитов в 3-х банках – для мошенников

14 октября в гатчинскую полицию обратилась 40-летняя жительница Семрино. Ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сказала, что мошенники пытаются на ее имя взять кредит. Для предотвращения мошеннических действий необходимо самой набрать кредитов и перевести деньги на некий номер счета.

Вот на кого это рассчитано? Где здесь логика? Пусть даже женская… Тем не менее, на этот бред охотно ведутся и женщины, и мужчины. Потерпевшая взяла в Уральском банке реконструкции и развития полмиллиона, в «МТС Банке» – еще 450 тысяч и в самом «Сбере» – 345 тысяч рублей. После чего засунула все деньги в банкомат «Тинькофф Банка» для перевода злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила один миллион 325 тысяч рублей.

В тот же день в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 35-летняя жительница Нового Света: ей тоже позвонила «сотрудница службы безопасности банка» и …предложила увеличить льготный период кредитной карты. Для этого зачем-то надо было вывести средства с карты. Недолго думая, клиентка согласилась и продиктовала данные кредитки. Средства действительно вывелись, причем совсем: произошло списание 140 тысяч рублей. На этом «сервис» и закончился.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.