В криминальном кольце

По приговору Гатчинского городского суда гражданин, совершивший растрату, отправился в колонию строгого режима. Суд усмотрел в его действиях опасный рецидив. Что, в общем, неудивительно.

…44-летний уроженец Калужской области Александр Александрович К. проживает в Мариенбурге в частном доме без прописки. И вообще без регистрации где бы то ни было на территории Российской Федерации. Сам холостой, не трудоустроенный, с неоконченным средним образованием он, однако, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Первая судимость Сан Саныча датируется 2015 годом. За два мошенничества и кражу Тимирязевский районный суд города Москвы приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Но, пока суд да дело, мужчина успел наследить в Гатчинском районе, и Гатчинский городской суд добавил ему еще два с половиной года – за две кражи. Путем частичного сложения наказаний гражданин К. получил четыре года и вышел на свободу в апреле 2019-го.

Свобода на пользу не пошла. Сан Саныч совершил грабеж и в ноябре того же года снова был отправлен за решетку – уже Тосненским городским судом. Не досидел четыре месяца: в сентябре 2020-го вышел условно-досрочно, чтобы ровно через год по решению Красносельского районного суда Санкт-Петербурга сесть на год и десять месяцев – за мошенничество. Гатчинский суд добавил туда год за кражу – гражданин К. и здесь времени даром не терял.

…История с кольцом стала еще одним звеном в цепочке судимостей. Некая дама доверила ему принадлежащее ей золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей по его же просьбе – для примерки. Отдала лично в руки – прямо на улице, в Мариенбурге возле магазина «Дикси». И в тот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Александр К. понес это кольцо в ломбард. Достоверно зная, что не имеет права распоряжаться этой ценностью, он, тем не менее, распорядился. В торговом комплексе в Гатчине он заложил кольцо в ломбард по собственному паспорту. Приемщик, неосведомленный о преступных намерениях клиента, кольцо взял и выдал взамен залоговый билет.

Законная владелица, не получив ни денег, ни кольца, обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ: растрата чужого имущества, вверенного обвиняемому, с причинением значительного ущерба потерпевшему. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд.

Оказавшись в привычной обстановке – на скамье подсудимых, гражданин К. с предъявленным обвинением согласился. Вину в совершении указанного преступления признал полностью.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного Сан Санычем преступления средней тяжести, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, личность обвиняемого и характеристики.

В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие на иждивении у подсудимого двух маленьких детей, полное признание вины и раскаяние, тяжкие хронические заболевания, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кольцо удалось из ломбарда вернуть.

Отягчающим обстоятельством послужил рецидив преступлений.

С учетом всех аспектов суд пришел к выводу, что наказание должно быть связано только с реальным лишением свободы. Поскольку исправление и перевоспитание подсудимого возможно исключительно в усло-виях изоляции его от общества. Назначение более мягкого вида наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости. Однако было решено дать растратчику менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за это преступление.

Поскольку на момент вынесения приговора гражданин К. уже был осужден за кражу, окончательное наказание определили по совокупности совершенных преступлений, применив принцип частичного сложения наказаний. Местом отбывания, согласно Уголовному кодексу, назначили исправительную колонию строгого режима.

…Золотое кольцо вернули законной владелице. Залоговый билет оставили – хранить при уголовном деле.

Гатчинский городской суд признал Александра К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и два месяца. Сюда прибавился срок за кражу. Итого, осужденный отправился в колонию строгого режима на два с половиной года. Коллекция судов, приговоров и отсидок пополнилась.

Екатерина Дзюба