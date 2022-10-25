Больше макулатуры — чище регион

Оставить заявку и сдать вторсырье в рамках акции можно до 15 ноября. В числе рекордсменов сегодня — школы Кудрово, где собрали 4620 кг и филиал Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области в Выборге — там собрали 150 кг использованной бумаги.

Победа достанется тому, кто в индивидуальном порядке или от школы, детского сада, организации сдаст как можно больше макулатуры. Участникам нужно публиковать креативные посты в ВКонтакте и Одноклассниках на тему переработки и повторного использования бумаги с хештегами #БУМБАТЛ и #нацпроектэкология. Для победы нужно сдать как можно больше макулатуры в индивидуальном порядке или от школы, детского сада, организации.

На переработку принимается белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка), оберточная бумага, картонные изделия, бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также другая полиграфия, например, рекламные листовки.

По итогам акции будут определены топ-5 самых креативных постов участников, топ-3 самых результативных образовательных учреждений и компаний. Более подробная информация на официальном сайте проекта: https://бумбатл.национальныепроекты.рф