Область готовится к благоустройству-2023

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о распределении средств муниципальным образованиям по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Будут благоустроены парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства.

«Всего в перечне – 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждую территорию одобрили местные жители. Они прошли несколько этапов: обратились в администрацию своего поселения, поучаствовали в проектных сессиях, а в городах с населением свыше 10 тысяч выбрали дизайн-проект благоустройства на портале Минстроя», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Общая сумма предусмотренных в бюджете средств на благоустройство общественных пространств в Ленинградской области в 2023 году – 1 млрд 196 млн рублей: 367 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 802 млн рублей – из регионального.

В 2022 году в Ленинградской области по этой программе благоустраивается 77 общественных пространств, практически везде работы уже завершены.