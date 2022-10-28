Юные журналисты из Ленинградской области отличились на осеннем фестивале «Волжские встречи-32»

В зимнем и весеннем этапах фестиваля приняли участие 950 ребят, а вместе с осенним – 1250. Фестиваль «Волжские встречи-32» стал самым массовым проектом юных журналистов и кинематографистов Европы в 2022 году!

Фестиваль прошёл при поддержке компании Tele2 – генерального партнера, Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и Общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов».

Город Чебоксары стал основным местом проведения фестиваля на протяжении его 32-летней истории.

Почему «Волжские встречи», как магнит, притягивают юных журналистов, актёров, руководителей медиашкол России от Калининграда и Заполярья до Якутска и Приморья? Потому что фестиваль – уникальная творческая площадка, дающая возможность погрузиться в мир журналистики, кино, фотографии и анимации вместе с лучшими специалистами страны.

Интенсивы, организованные на фестивале, помогают улучшить свой продукт редакциям юношеских СМИ и киностудий, получить новые навыки и опыт сразу в нескольких параллельных формах, обменяться эмоциями и определиться с будущей профессией.

За пять сентябрьских дней 20 экспертов провели более 100 часов тренингов и мастер-классов по газетной и тележурналистике, фотографии, блогингу, анимации, личностному росту. Своими знаниями и опытом с детьми делились известный российский ведущий Михаил Верещагин, художник-постановщик Олег Маркелов, знакомый зрителям по мультфильму «Три богатыря и Шамаханская царица». Почётным гостем фестиваля стал знаменитый композитор, заслуженный деятель искусств России Геннадий Гладков.

Формулой успеха с юнкорами поделился Глава Чувашии Олег Николаев. Он рассказал детям, как добиваться поставленных целей, справляться с неудачами, открыл свои секреты ораторского искусства.

«Фестиваль “Волжские встречи” — это возможность для ребят сделать интересные проекты. Дети, увлечённые журналистикой, получают шанс показать себя, приобрести новые знания, проработать свои идеи и, возможно, даже определить свои планы на будущее», — отметил Глава республики.

Виртуальной площадкой фестиваля стал новый официальный сайт фестиваля волжскиевстречи21.рф.

«Благодарим компанию Димы Мартьянова Frontend Production и студентов Чебоксарского электромеханического колледжа за оперативный запуск сайта нашего долгожданного фестиваля! За короткое время ребята создали информативную, яркую и качественную площадку “Волжских встреч”. Для участников фестиваля сайт послужит верным помощником», — отметила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Но «Волжские встречи» — это не только новые знания, встречи с интересными людьми, но и знакомство с окружающим миром. В программе были и экскурсии, и развлекательные мероприятия. Благодаря творческим командировкам на предприятия Чебоксар участники фестиваля признали, что самые мощные и надёжные тракторы в России создают в ООО «ЧЕТРА», самые вкусные и волшебные конфеты в России делают на ОАО «Акконд», самое качественное и натуральное мороженое в России изготавливают в компании «Волга Айс»!!!

Большое количество фестивальных конкурсов ничуть не утомило участников! Дети с удовольствием демонстрировали свои способности и получали классные подарки.

﻿Компания Tele2 учредила спецноминацию «Связь новых возможностей», в рамках которой участники фестиваля могли снять видеоистории о том, как сотовая связь и мобильный интернет помогают в использовании цифровых сервисов, способствуют саморазвитию, предоставляют возможность общения с друзьями, родными и близкими, обеспечивая связь поколений и связь территорий. Участники живо откликнулись на предложение генерального партнера фестиваля и подали на суд жюри 44 видеоролика в разных жанрах — от кино и социальной рекламы до анимации. В итоге 10 роликов вошли в шорт-лист специальной номинации, признаны победителями, получили призы. И уже стало доброй традицией, когда все участники получили в подарок свитшоты или футболки в корпоративных цветах Tele2/

На закрытии фестиваля все студии получили престижные Кубки и прекрасно иллюстрированные книги «Татарский мир» от Агентства «Татмедиа». Компания PROLAND, зарекомендовавшая себя комплектом оборудования для школьных медиастудий, подарила активно поработавшим на фестивале объединениям накамерный свет бренда LOGOCAM, который поможет ребятам в создании профессионального видеоконтента.

«Волжские встречи» — это масштабный проект для увлечённых детей и влюблённых в своё дело взрослых. Это место, где рождаются новые идеи и проекты, где раскрываются таланты и вырастают крылья. Это место, куда хочется вернуться снова и снова. Поэтому в следующем году фестиваль будет проводиться в 33-й раз! Юных журналистов, кинематографистов, фотографов и мультипликаторов примут зимой, весной и осенью столицы трех регионов Поволжья: Казань, Нижний Новгород и Чебоксары!

Юлия МАКСИМОВА