29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом

Инсульт – одна из самых острых медицинских проблем, которая занимает в России и во всем мире лидирующие позиции среди основных причин смертности и инвалидизации населения. Согласно данным Всемирной организации по борьбе с инсультом, более 13 млн человек ежегодно страдают от инсульта и около 6 млн умирают. Велика вероятность, что эти цифры будут расти, если не принимать необходимых профилактических мер.

Инсульт – острое заболевание головного мозга, вызванное разрывом или закупоркой сосуда. Признаками инсульта считаются внезапное возникновение слабости мышц лица или конечностей, особенно на одной половине тела, нарушение чувствительности чаще также на одной половине, затруднение произношения или понимания речи. В тяжелых случаях бывает потеря сознания.

Важно распознать заболевание как можно быстрее, чтобы успеть помочь человеку. Для этого используется тест «УЗП». Попросите пострадавшего:

У – улыбнуться. Улыбка может быть кривая, уголок губ с одной стороны может быть направлен вниз, а не вверх, лицо может быть перекошено.

З – заговорить. Речь может быть невнятная, или отсутствует понимание задания.

П – поднять обе руки. Руки поднимаются не одинаково или одна не поднимается совсем.

Если пострадавший затрудняется выполнить какое-то из этих заданий, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, описать симптомы и указать время начала проявлений заболевания прибывшим на место медикам.

По мнению врачей, предотвратить развитие инсульта можно в первую очередь с помощью здорового питания, снижения массы тела при избыточном весе и профилактических обследований.

«Хотелось бы привлечь внимание к опасной патологии сердечно-сосудистой системы – мозговому инсульту. Это инвалидизирующее заболевание, когда люди теряют способность активно передвигаться, ухаживать за собой, теряют работу. Признаком номер один для инсультов является артериальная гипертония. Также влияют психосоциальные стрессы, курение и избыточная масса тела. Важна профилактика, своевременное обследование. Одной из превентивных мер является снижение массы тела. Снижение веса даже на 5 кг приводит к понижению артериального давления на 5–7 мм ртутного столба. Для сохранения и улучшения сердечно-сосудистого здоровья также важно ежедневно потреблять пять порций овощей и фруктов. Это источник клетчатки, которая, как губка, впитывает избыток жиров и выводит их из организма. Прежде всего речь идет о насыщенных жирах – они имеют свойство откладываться на стенках артерий, сужать их просвет и затруднять прохождение крови по сосудам, приводя к мозговым инсультам, инфаркту миокарда и другим сердечно-сосудистым осложнениям», – отмечает эксперт проекта «Здоровое питание» Нана Вачиковна Погосова, д. м. н., профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ.

То, что сердечно-сосудистые заболевания зачастую являются следствием неправильного питания, – доказанный факт. Лишний вес повышает риск развития инсульта на 22%, а при ожирении этот риск увеличивается на 64%. Поэтому своевременной профилактикой можно считать в том числе здоровый, сбалансированный рацион и выполнение следующих рекомендаций:

– Постарайтесь свести к минимуму употребление кондитерских изделий, фастфуда, продуктов с добавленным сахаром.

– Умеренно употребляйте жирное мясо, например свинину. Жирные виды мяса повышают уровень холестерина в крови, способствуют образованию бляшек на стенках сосудов. Альтернатива – постная говядина, птица, рыба.

– В рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. Это источник клетчатки, которая необходима для улучшения транспортной функции сосудов.

– Полезные для профилактики инсульта продукты: лосось, сельдь, скумбрия и другая жирная рыба. Они обогащают организм полезными жирными кислотами омега-3.

– Также не забывайте о продуктах, богатых калием (бананы, картофель, чернослив) и магнием (овсянка, соя, авокадо).

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