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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское ТУ

23.07.2026 с 10:00 до 18:00

Малое Верево (ул. Кутышева)                 

 

Большеколпанское ТУ

23.07.2026 с 10:00 до 18:00

М. Колпаны      