Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское ТУ
23.07.2026 с 10:00 до 18:00
Малое Верево (ул. Кутышева)
Большеколпанское ТУ
23.07.2026 с 10:00 до 18:00
М. Колпаны
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