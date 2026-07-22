День ВМФ в Гатчине

История праздника

Первое празднование, посвященное важной роли Военно-морского флота и уважению к людям, выполняющим боевые задачи по защите морских рубежей своей страны – тогда Российской империи, прошло еще во времена Петра I. Затем, как это обычно бывает в истории, масштабы празднования уменьшились. В истории советской России празднование Дня ВМФ возродилось после 1917 года, а в 1920 году начали отмечать День Красного Флота в ближайший выходной к 18 мая – это дата победы в 1703 году первого регулярного флота на Балтийском море.

День ВМФ впервые отметили в СССР 24 июля 1939 года, затем последовал долгий перерыв: в годы войны было не до праздничных смотров. 1 октября 1980 года указом Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях» моряков стали чествовать в последнее воскресенье июля. Традиция эта существует по сей день – в 2006 году ее подтвердил указ президента Российской Федерации.

Гатчина морская

Совет старшин Гатчинского морского собрания, которое ведет свою историю с 1999 года, организует проведение исторических и общественных мероприятий, поддерживает морские кадетские классы, накануне Дня ВМФ отмечает важную роль города Гатчины в истории становления флота.

Еще в эпоху великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) в Гатчине создали Адмиралтейство (иногда его называют «Голландия»). Яхта «Миролюб» (8 пушек) и 16-пушечный фрегат «Эмпренабль» («Непреступный») участвовали в потешных морских баталиях на Белом озере в Гатчинском парке.

В 1770 году на Белом озере установили Чесменский обелиск в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении.

Один из самых известных эпизодов: в 1881 году на Серебряном озере инженер Степан Карлович Джевецкий провел испытания своей подводной лодки. Демонстрация прошла в присутствии императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. Вода в озере была очень прозрачной, что позволило наглядно показать маневры. Александр III остался доволен и распорядился заказать серию из 50 таких подводных лодок для обороны российских портов. Поэтому Гатчину иногда называют родиной отечественного серийного подводного флота. В 2006 году в сквере около Балтийского вокзала установили макет этой лодки в натуральную величину – к вековому юбилею российского подводного флота.

После Великой Отечественной войны в Гатчинском дворце размещались военно-морские училища. С сентября 1952-го по июль 1954 года – Высшее военно-морское гидрографическое училище, позже его сменило Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище – оно работало до 1960 года. Сейчас в Гатчинском дворце представлена экспозиция «Гатчинские гардемарины», посвященная этому периоду.

В 1961 году в Гатчину перевели Центральный военно-морской архив. Он располагается в историческом здании Дворцовых конюшен. Здесь хранятся документы органов военного управления, соединений, военно-морских учебных заведений, а также флотов и флотилий с 1941 года по настоящее время.

Гатчинское морское собрание приглашает

Гатчинское морское собрание сердечно поздравляет всех, кто прошел службу и служит в настоящее время в рядах Военно-морского флота, кто работал и работает на предприятиях и в различных коллективах, занятых созданием, постройкой и обслуживанием боевых кораблей, вспомогательных судов, корабельного оружия и вооружения, кто занимается материально-техническим обеспечением кораблей и их экипажей, с наступающим праздником и желает всем крепкого флотского здоровья, мирного неба и благополучия в семьях!

В воскресенье, 26 июля, приглашаем жителей Гатчинского округа и гостей в Приоратский парк, где в 11 часов рядом с Приоратским дворцом начнется торжественное мероприятие в честь Дня ВМФ.

Совет старшин Гатчинского морского собрания