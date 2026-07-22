«О Витгенштейнах замолвите слово...»

Особый интерес гатчинцев к этому старинному роду и личности светлейшего князя, фельд-маршала русской армии Петра Христиановича Витгенштейна можно объяснить и активной просветительской деятельностью местных энтузиастов, и наличием в Гатчинском округе усадьбы Витгенштейнов – «Дружноселье».

Лектор Евгения Владимировна Воронюк рассказала о судьбах представителей интересной и заслуженной семьи Витгенштейнов, включая потомков фельдмаршала, оставивших свой след в российской истории. Пос-ле 1917 года его правнуки были вынуждены покинуть страну. Его род продолжается ныне в Канаде, Германии, Австрии.

За полтора часа Евгения Владимировна представила более двух десятков героев: истории их личной жизни, детей, службу, карьеру, почести, имущественные дела, прижизненные портреты, родство с Набоковыми.

В центре внимания, безусловно, был Петр Христианович Витгенштейн. Опираясь на материалы книги «Забытый герой войны 1812 года генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн» (2012) известного петербургского историка и генеалога Аллы Владимировны Краско, Евгения Владимировна поведала о происхождении Петра Христиановича, чьи предки – одна из древних германских владетельных фамилий. Рассказала о его 40-летней службе в рядах российской армии, о тех людях, с которыми его сталкивала жизнь – от царственных особ до простых обывателей. Среди них – члены Южного тайного общества декабристов, служивших под его началом.

Особый интерес для гатчинцев представляет усадьба «Дружноселье», построенная на деньги петербургских купцов, преподнесенных в дар Петру Христиановичу за спасение Петербурга от вражеского вторжения во время Отечественной войны 1812 года.

Евгения Владимировна представила раритеты из коллекции учредителя АНО «Гатчинский реалист» Анатолия Владимировича Горбатенко, занимавшегося изучением истории усадьбы. Участники встречи с интересом рассматривали книги, памятные медальоны, открытки XIX – начала XX века.

Победа в сражении под Клястицами (ныне Россонский район, Витебская область, Республика Беларусь) сильно подняла авторитет Витгенштейна. Русские войска под его командованием одержали победу над превосходящими силами маршала Удино и остановили продвижение французов на Санкт-Петербург.

В Клястицких боях погибло 4300 русских воинов. Генерал Витгенштейн в рапорте императору Александру I указал количество пленных в 3 тысячи, а число убитых и раненых французов оценил со слов пленных в 10 тысяч. Кроме того, было взято в плен 912 французских солдат и офицеров, почти полностью захвачен обоз.

Клястицкое сражение имело важное нравственное значение для русских войск, убедив их в возможности поражения победоносной французской армии.

Эта была первая крупная победа в Отечественной войне. Витгенштейн был награжден орденом Святого Георгия второй степени и пенсией в 12 тысяч рублей. Император Александр I называл его спасителем Петербурга. От народа Витгенштейн получил почетное звание «защитника Петрова града».

Татьяна Можаева