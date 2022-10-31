Молочные комплексы Ленобласти получат средства на капстроительство

Хозяйства провели реконструкцию комплексов по содержанию животных, поставили новое доильное оборудование.

«Молочное животноводство Ленинградской области является одним из ведущих и инновационных в России, это результат системной работы региона. За 9 месяцев 2022 года производство молока в регионе выросло на 3,4%, до 505,7 тыс. тонн», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Государственная поддержка отрасли животноводства из областного бюджета в 2022 году составила 1,3 млрд рулей, общая господдержка АПК — 4,6 млрд рублей.