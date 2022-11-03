О домах предпенсионного возраста

За неделю главе администрации поступило 191 обращение. Как обычно, больше всего людей волнует состояние дорог, дворов, благоустройство территорий и обращение с твердыми бытовыми отходами.

В прямом эфире приняли участие руководители жилищно-коммунального хозяйства Гатчины и района. Речь шла о состоянии многоквартирного жилого фонда и о том, что делается для его улучшения.

Всего в Гатчинском районе – 1833 многоквартирных дома: 736 – в Гатчине и 1097 – в поселениях и Коммунаре. Объективно говоря, жилищный фонд старый: средний возраст многоквартирных домов города и района – 57 лет и выше. Больше всего домов старой постройки в самой Гатчине, а также в Дружногорском, Таицком и Сусанинском поселениях. Как заметила Людмила Нещадим, надо принимать адекватные управленческие решения с точки зрения включения в план капремонта.

Директор МУП ЖКХ г. Гатчины Максим Поздняк рассказал, что на 1 ноября были завершены капитальные работы 13 домов в Гатчине, проведены рабочие комиссии на 11. Капремонт фасадов домов 59 и 63 на проспекте 25 Октября перенесен на 2023 год. Однако в этом есть плюс. По словам Максима Михайловича, предыдущие проектные решения устарели, и сейчас по этим двум домам заново выполнены проектно-изыскательские работы. Идет выбор цветового решения фасадов.

Кроме того, в Гатчине есть дома с большой историей. Как заметил Максим Поздняк, в некоторых случаях, чем старше дом, тем больший потенциал в нем заложен: капремонт может вдохнуть в него вторую жизнь. Например, дом № 24 на ул. Карла Маркса, 1861 года постройки: в 2022 году был выполнен капремонт фасада и крыши, сохранены все резные фасадные детали и профиль обшивочной доски. Дом № 20-а на ул. Урицкого, 1876 года, № 60 и № 61-а на ул. Чкалова: ремонт фасадов сделан с сохранением всех декоративных деталей.

Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов рассказал, что делается в самой крупной управляющей компании районе и области:

- Дома в районе старые. Из 928 домов, находящихся под управлением нашей компании, в 15 поселениях 127 уже признаны аварийными и расселяются. Готовятся документы для новой программы расселения. Путем инструментального обследования 226 домов удалось включить в краткосрочный план капремонта 26 домов, 116 млн рублей капиталовложений. Это начало большого пути. Программа рассчитана до 2043 года. В 2023-2025 годах мы планируем выполнить работы уже на сумму 326 млн.

Алексей Владимирович рассказал о новых технологиях капитального ремонта фасада в Батово – это пример того, как должны ремонтироваться фасады по новым технологиям. Также по 499-му постановлению существует программа на получение субсидий на безотлагательные работы. Например, когда крыша в доме течет, а сроки ремонта далеки. По итогам весеннего осмотра в сельской местности определили такие кровли по 20 адресам. В Гатчинском районе в этой программе ремонта за счет субсидий участвуют Сяськелево и Войсковицы.

О ходе капремонта в Коммунаре рассказала начальник отдела городского хозяйства комитета по ЖКХ Коммунара Ольга Голузова. Так, в 2022 году были отремонтированы фасады домов № 6, 8 на Ленинградском шоссе – более чем на 53 млн рублей. На стадии завершения работы на Пионерской, 21 – производится капремонт электроснабжения на 1,5 млн рублей. Выполнены работы на Гатчинской улице, 14 и Ижорской, 22.

На 2023 год подаются документы на ремонт двух крыш: на Школьной, 7 и Ижорской, 20. Ремонт электроснабжения будет также на Школьной, 7 и Пионерской, 11, 19. Проектно-изыскательские работы выполнены по адресу: Ленинградская, 1. Запущен процесс, чтобы в следующем году получить субсидию и сделать ремонт.

Участники эфира ответили на вопросы граждан.

По поводу ремонта дома на ул. Здравомыслова в Дружной Горке Алексей Рыжов ответил, что работы проводятся, но никто не говорил о ремонте фасада всего дома:

- К нам обратился житель первого этажа – у него промерзала стена, строительный брак. Мы восстановили шов и проводим работы по утеплению этой деформированной плиты. Заявитель поддерживает с нами связь, – сказал Алексей Владимирович.

Также для большей эффективности Алексей Рыжов предложил отправлять ему личные сообщйтния в соцсети «ВКонтакте» – с конкретными адресами. Меры будут приняты.

Жители Елизаветино пожаловались на «холодную горячую» воду. Алексей Рыжов ответил, что в котельной моют теплообменник, и когда вымоют, температура горячей воды поднимется до надлежащего значения.

В заключение встречи Людмила Нещадим анонсировала тему следующего прямого эфира - расселение аварийного жилья.

Екатерина Дзюба