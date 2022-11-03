В Ленобласти ― льготы для детей участников СВО

«Область утвердила расширенные меры поддержки семей, чьи близкие отправились в зону спецоперации. Наша задача — окружить семьи заботой, они не останутся без внимания и поддержки», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Льготы предполагают внеочередное место в детский сад, преимущество при зачислении в учреждения среднего профессионального образования, внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, внеочередное обеспечение местами в группах продлённого дня в школах, бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования, 100% оплату путевок в оздоровительные лагеря (от расчётной стоимости путёвки, установленной Постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года N101), право на льготное пребывание в детских садах путём снижения платы на 75%, право на внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах.

Льготы предоставляются детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции в составе именных подразделений Ленинградской области, детям призванных на военную службу по частичной мобилизации и детям, добровольно поступивших на военную службу для участия в специальной военной операции.

При этом, льготные места в детские сады предоставляются детям жителей Ленинградской области, а бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования Ленинградской области – всем детям участников специальной военной операции, вне зависимости от места жительства или места пребывания семьи.