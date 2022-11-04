Усадебный дом в Суйде и его именитые владельцы

Первый господский дом появился на суйдинской земле еще во времена шведского владычества в ХVII веке. Он располагался на территории современной усадьбы, преемницы старинной шведской мызы «Суйда», т.е. на том самом месте, где впоследствии находилась знаменитая усадьба А.П. Ганнибала и его потомков.

О том, что господский дом в Суйде мог находиться на фундаменте, сохранившемся еще со времен шведского периода, мне приходилось слышать от некоторых местных старожилов. С давних времен в этих краях бытует легенда о живших в усадьбе пленных шведах, якобы захваченных графом П.М. Апраксиным в результате победоносных сражений в годы Северной войны. Они же, как утверждают старожилы, обустраивая мызу по указанию ее тогдашнего владельца, и выкопали в Суйдинском парке оригинального очертания пруд, по форме напоминающей лук, направленный в сторону королевской Швеции. «Стрела», переброшенная через пруд, – старинная липовая аллея, фрагменты которой можно было видеть еще совсем недавно. Говорили, что когда-то через пруд был перекинут горбатый мостик. Хоть это и красивая легенда, но, действительно, если внимательно приглядеться, очертания лука хорошо видны и сегодня.

Рассказы о шведских могилах, о спрятанной где-то под Суйдой золотой карете шведского короля, бежавшего от преследования русских войск, до сих пор сохраняются в народной памяти. Предания старины глубокой всегда интересовали краеведов…

Документально установлено, что первыми владельцами этой мызы были германские колонисты Роры. Его королевским высочеством Суйда с окрестными деревнями была пожалована представителям этого рода вскоре после захвата русских земель шведами и перехода их во владение «свейской короны», т.е. после 1617 года. При Георге фон Роре (1550-1632 гг.) – уроженце Бранденбурга, отставном подполковнике, скончавшемся в Суйде, и был, по моему мнению, построен первый господский дом. Позднее он принадлежал его сыновьям, один из которых, капитан Ханс Христофор фон Рор, согласно имеющимся документам, родился в Суйде в 1627 году и погиб в сражении под Нарвой в 1700 году.

Сохранившиеся шведские Поземельные книги, Мантальные (податные) росписи и Книги мельничной подати XVII века позволяют проследить хронику местного землевладения в усадьбе «Суйда», которая в некоторых источниках упоминается, как мыза Swyda (Свида).

В 1927 году при корчевании нескольких старых пней в бывшем поместье, в то время занимаемым совхозом «Суйда», рядом с нынешним гостевым флигелем Ганнибалов, где находится музей, крестьянами из села Воскресенское был найден клад, состоящий из множества шведских монет, спрятанных в глиняный сосуд. При этом был обнаружен частично открывшийся провал существовавшего когда-то подземного хода или другого неизвестного сооружения, к сожалению, сильно разрушенного временем. Об этом мне рассказывал еще в 1980 году старейший житель края Егор Николаевич Горенков (1896-1984 гг.), который в тот далекий период был председателем Воскресенского сельского Совета. Найденные старинные монеты, по его словам, были конфискованы прибывшим отрядом милиции из Гатчины, дальнейшая их судьба не известна. Медные шведские монеты находили на территории усадьбы и впоследствии.

После изгнания шведских захватчиков, в 1703 году, мыза «Суйда» могла быть разрушена или заброшена, хотя основные сражения Северной войны обошли ее стороной. Исторических свидетельств того времени не сохранилось, но известно, что усадьба снова возрождается с появлением очередного именитого владельца.

В 1712 году Петр Великий жалует Суйдинскую мызу своему сподвижнику, одному из главных героев Северной войны, графу Петру Матвеевичу Апраксину (1659-1728 гг.). По другим сведениям, это могло произойти на два года раньше - в период раздачи государем земель своим верноподданным рядом с новой столицей. Загородное поместье вновь наполняется жизнью, появляется храм Воскресения Христова, построенный в полуверсте от барского дома и освященный в 1718 году. По описи того же времени, составленной А. Богдановым, всего в окрестностях Санкт-Петербурга числился 61 владелец «загородных дач». Среди них был и граф П.М. Апраксин.

По ведомости 1732 года в Копорском уезде Санкт-Петербургской губернии находилось самое большое количество дворянских усадеб – 163. Среди владельцев упоминается внук П.М. Апраксина камер-юнкер граф Федор Алексеевич Апраксин, у которого впоследствии Суйдинскую мызу приобрел А.П. Ганнибал. Как указано в документе, Апраксин владел здесь тремя господскими дворами.

Метрические книги бывшей Воскресенской церкви сообщают, что, например, в 1737 году в Суйдинской мызе располагался двор «госпожи графини» Елены Михайловны Апраксиной (невестки П.М. Апраксина). С 1738 года, после выхода в отставку, в усадьбе проживал Ф.А. Апраксин, капитан-поручик лейб гвардии Семёновского полка, хотя мыза все еще числилась за госпожой Апраксиной. «Копорского уезду вотчины сиятельной графини Елены Михайловны Апраксиной Суйдовской мызы деревни Суйды у крестьянина Исидора Пантелеймонова сын Марк», – сообщается в Метрической книге Воскресенской церкви за 1739 год, в разделе «у кого кто родился». Из этих же документов известно, что служителем (управляющим) усадьбы у нее служил местный крестьянин Иван Васильев. По сведениям на 1757 год, вотчина принадлежала графу Федору Алексеевичу Апраксину. Таким образом, можно заметить, что хозяева поместья неоднократно менялись, и они вряд ли занимались капитальным благоустройством своей мызы. Поэтому вполне возможно, что господский дом, построенный еще П.М. Апраксиным на месте шведской усадьбы, благополучно сохранился до ганнибаловских времен.

Самая значительная глава в истории суйдинского края начинается с 1759 года, когда эти земли покупает крестник и сподвижник Петра I, известный государственный деятель, генерал-аншеф русской армии Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781 гг.), будущий легендарный пушкинский предок. В 1762 году, выйдя в отставку с военной службы, он поселился в своем главном поместье под Петербургом, в Суйдинской мызе.

Новый владелец с особым усердием занимался обустройством этого имения, ставшего впоследствии родовой усадьбой Ганнибалов. «Арап Петра Великого» значительно расширил границы поместья и прикупил к нему соседние мызы. При Ганнибале в Суйде был построен новый помещичий дом, возведены многочисленные дворовые и хозяйственные строения, создан обширный парк. Каких-либо описаний и изображений господского дома того времени, видимо, не существует, но бесспорно, что он, как и весь усадебный комплекс, появился в Суйде именно в ганнибаловскую эпоху.

На это указывает документ, ранее неизвестный исследователям. «Ревизская сказка по Суйдовской мызе» за 1767 год содержит некоторые сведения о состоянии поместья. «Староста вотчины Иван Петров сын Шарапов» сообщает, что «означенная мыза господина моего генерал-аншефа и кавалера Авраама Петровича Ганнибала вновь отстроена на прежнем месте». Таким образом, автором усадебного ансамбля в Суйде, несомненно, был знаменитый прадед А.С. Пушкина. По оценке специалистов Всесоюзного объединения «Леспроэкт», в 1987-1988 гг. производивших инвентаризацию насаждений на территории бывшей усадьбы, «парк в Суйде, его водная система и планировка созданы в период владения мызой Абрамом Петровичем Ганнибалом, и в этом заключается его историческая ценность».

Сохранились подробные документальные материалы, рассказывающие о разносторонних интересах сельскохозяйственной деятельности Ганнибала, характеризующие его как опытного и знающего помещика. Это, прежде всего, так называемые «ответы» петровского арапа на анкету Вольного Экономического общества («Экономические вопросы, касающиеся до земледелия…»), написанные в 1766 году. Здесь можно найти любопытные данные, например, о том, что «черный барин» был одним из инициаторов разведения картофеля в Санкт-Петербургской губернии. В своих ответах Ганнибал сообщал: «До сего времени земляныя яблоки не имелись и не были известны, а будущей весной пробы будут учинены. А на мызе у меня показанныя яблоки давно имеются, и для домашнего расходу довольно родится».

Заслуживают большого внимания его практические советы по организации отдельных сторон помещичьего хозяйства в Суйде, но, к сожалению, в повествованиях Ганнибала нет ни слова о барском доме и семейном быте самого владельца.

Очень скудные, почти обрывочные сведения уцелели и о людях, которые окружали старого арапа: вотчинном старосте (бурмистре) Иване Шарапове, писаре Игнатии Васильеве, садовнике Якове Гаврилове, кучере Семене Кононове, конюхе Михаиле Яковлеве и других.

Это поместье всегда относилось к разряду крупных имений. В 1765 году в господской усадьбе проживало 69 дворовых крестьян, из которых 32 составляли мужчины. Всего же на мызе числилось 516 крестьян.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует