Усадебный дом в Суйде и его именитые владельцы

В своих замечательных книгах «Если ехать вам случится…» (1989 г.) и «Вместе с Пушкиным от Царского села до Михайловского» (1999 г.) Н.И. Грановская сообщала читателям, что нашла в Российском государственном архиве древних актов в Москве план, на котором показано «…Место двора Его превосходительства Господина генерал аншефа и кавалера Ганнибала». И хотя этот документ не имеет никакого отношения к Суйде, а представляет изображение совершенно другой усадьбы, до сих пор не исследованной специалистами, Нина Ивановна все же включила описание плана в свои книги. Она твердо верила, что именно таким было поместье Ганнибала, расположенное на гатчинской земле:

«На плане, датированном 1765 годом, - рассказывала автор, – показаны «большие хоромы, которые имеют пять покоев», «лубяная изба с кухней», «ледяной погреб с сушильней наверху», «конюшня с десятью стойлами», «сараи», «амбар с погребом», «место под огородом…». Это типичная для данных мест барская усадьба середины XVIII века – мыза, как называли загородные дачи в Ингерманландии. Интересно, что симметричное и рациональное размещение построек двора в виде замкнутого прямоугольника, характерное для той поры, мы видим в Суйде и в наше время», - такое заключение делает Н.И. Грановская.

При детальном рассмотрении этого документа можно заметить, что план строго привязан к конкретной местности. Вблизи от двора А.П. Ганнибала проходит «дорога от Нарвы в Санкт-Петербурх» - старинный почтовый тракт. За дорогой расположена «церква нарвского батальонов» (на плане обозначены сразу два храма, вероятно летний и зимний), а рядом с двором многочисленные строения других «служивых» владельцев: отставного капрала Машникова, сержанта Петра Быкова, поручика Гурьева и других. Показанное за дорогой «строение посацкое» и начинающаяся рядом с двором Ганнибала «улица, которая ведет к реке Плесе», указывают на городской характер местоположения этого населенного пункта. Можно предположить, что она находилась в городе Нарве или в ее ближайших предместьях по дороге на Санкт-Петербург, например, в Ивангороде, но только не в Суйде.

Как известно, прибалтийский край неразрывно связан с жизнью и деятельностью «Арапа Петра Великого». В пользу того, что ганнибаловский двор мог находиться именно в Ивангороде, указывают обозначенные на плане следующие объекты.

Первый: «церква нарвского батальонов» - храм Нарвских пограничных батальонов во имя Знамения Пресвятой Богородицы действительно существовал в Ивангороде в 1765 году и вместе с другими 34-мя церквями Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии входил в Благочинный округ Копорской соборной церкви.

Второй: «улица, которая ведет к реке Плесе» - река Плюсса, приток Нарвы, впадает ныне в Нарвское водохранилище, а в старину ее устье находилось на ивангородском берегу реки Нарвы, в южной части Ивангорода.

Можно было бы привести и другие аргументы…

Занимаясь изучением этого документа и поиском следов Ганнибала под Петербургом, я нашел сведения об еще одной усадьбе петровского арапа, расположенной так же, как и Суйда, на территории Копорского уезда Санкт-Петербургской губернии. Это бывшая Сойкинская мыза, которая до сих пор почти не известна специалистам. Сойкино могло быть приобретено им в качестве приданого для своей старшей «белой» дочери от первого брака Евдокии Абрамовны Ганнибал (1737-

1754 гг.). Но это уже тема отдельного научного исследования.

Возвращаясь к Суйдинской усадьбе, хочется надеяться, что когда-нибудь удастся найти и ее старинный план. Несколько лет назад в одном из архивов мне удалось обнаружить краткое описание господского дома и других строений, относящиеся к моменту составления Ганнибалом фамильного завещания, в 1776 году. Здесь сообщается, что генерал-аншеф и разных орденов кавалер Авраам Петров Сын Ганибал оставил своим детям потомственные владения, заключающие в мызе Суйда, где имелись: «Помещичья мыза, дом большой деревянный, зимний, в один этаж, на каменном фундаменте, на верхний части балкон с мезонином, печи голландские, пристройки летние, службы рядом деревянные, исправные…». Можно сказать, что это типичный сельский господский дом ХVIII столетия. В описании упоминаются также скотный двор, молочня, огород, сад, мельница на реке Суйда. В сохранившейся до наших дней Межевой книге соседних владений, относящейся к 1780 году, есть тоже некоторые свидетельства о ганнибаловской мызе.

Именно в этом барском доме в 1775 году появилась на свет будущая мать поэта Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал; в этом же доме, после смерти старого арапа жил его старший сын, известный военный деятель екатерининской эпохи, Иван Абрамович Ганнибал; здесь у гостеприимных хозяев неоднократно бывал знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов и другие не мнее известные гости. В фамильном доме хранились многие вещи, связанные с именем Петра Великого, память о котором свято хранил его легендарный крестник. Позднее, уже после смерти А.П. Ганнибала в 1781 году, здесь находились и оберегались многие семейные реликвии…

Сначала их унаследовал И.А. Ганнибал (1731-1801 гг.). Один из сыновей арапа – Петр Абрамович Ганнибал, в послании адресованном в 1792 году императрице Екатерине II, сообщал: «…при любовном нашем разделе уступили мы ему одному всю отцовскую библиотеку, целый ящик золотых медалей, все физические и механические инструменты, все мебели и протчее…»

В доставшемся поместье отца И.А. Ганнибал бывал периодически, в перерывах между службой, в основном в летние месяцы. Однако это не помешало ему в 1767 году баллотироваться депутатом Дворянского собрания по Копорскому уезду.

Имя прославленного военными подвигами сына старого арапа неоднократно фигурирует в Метрических книгах Суйдинской церкви Воскресения Христова: «Мызы Суйда у дворового человека Герасима Власова сын Петр», – сообщается за 1793 год. Восприемниками при его крещении значатся: «Генерал Поручик разных орденов кавалер Иван Абрамович Ганибал и его высокородия господина Осипа Абрамовича Ганибала дочь его девица Надежда».

Среди интересных архивных документов, связанных с именем этого помещика, хранящихся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, - Дело о побеге крестьянина Суйдинской мызы Сергея Елисеева от помещика И.А. Ганнибала, относящиеся к 1782 году. Побеги местные крестьяне вместе с домочадцами совершали из Суйды несколько раз.

Любопытные сведения о поместье эпохи И.А. Ганнибала можно найти в «Экономических примечаниях» Софийского уезда Санкт-Петербургской губернии» за 1795 год:

«Мыза Сюйда с деревнями владение его Сиятельства графа Федора Алексеевича Апраксина детей, а ныне владение Г-на Генерал Поручика Ивана Абрамовича Ганибала по 5 ревизии 318 душ мужеска, под селениями 75 дес., пашенной 937 дес, 1200 саж., сенных покосов 187 дес, 1200 саж., лесу 510 дес., 1000 саж., неудобных мест 9 дес. 1950 саж…, хлеб и покосы посредственны, лес дровяной, отчасти и строевой, крестьяне на оброке, а в оной даче в селе Воскресенском церковь деревянная, а на реке Сюйде мучная мельница о двух поставах, которая действие имеет весь год». В самой усадьбе тогда числилось 82 дворовых крестьянин (52 – мужчие, 30 женщин).

После смерти Ивана Абрамовича Ганнибала Суйдинская мыза с 1803 года «за неплатеж» была выставлена его братьями на торги и вскоре продана другим владельцам. Известия о предстоящих торгах печатаются в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В этих сообщениях в последний раз упоминается ганнибаловская Суйда: «От Санкт-Петербургского Губернского Правления объявляется дабы, желающие к покупке оставшегося после смерти Генерал Порутчика Ивана Ганнибала имения, состоящего в Софийском уезде…из селения Суйды…». В подробном описании мызы значится дом помещика: «…да сверх того господский дом со всеми принадлежащими к нему строениями, оцененный в 1500 рублей».

После И.А. Ганнибала единственным владельцем отцовских реликвий из суйдинского дома становится Петр Абрамович Ганнибал (1742-1826 гг.). Незадолго до продажи поместья он перевозит их в свое псковское имение «Петровское». Впоследствии памятные реликвии по наследству переходят к его многочисленным потомкам…





Андрей Бурлаков

Окончание следует