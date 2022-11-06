Кто останется без света в день 7 ноября?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района 7 ноября 2022 года:
07.11.2022 с 11:00 до 13:00
Таицкое ГП:
п. Хвойный,
д.Новая,
д. Большая Ивановка,
п. Тайцы.
07.11.2022 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы, пер. Лесной, д. 1-9; ул. Песочная, д. 1-26.
07.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, СНТ "Здоровье", частный сектор у зернотока, зерноток.
07.11.2022 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково,
д. Новая.
08.11.2022 по 09.11.2022 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)
г. Гатчина:
пр. Красноармейский, д. 1А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 кор. 1, 16 кор. 2, 22, 24; ул. Григорина д. 9, 11; ул. Нестерова д. 6/8.
08.11.2022 по 10.11.2022 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)
Таицкое ГП:
п. Тайцы,
ул. Советская, д. 1-10.
09.11.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 50, 52, 54 кор. 1, 54 кор. 2, 56.