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Кто останется без света в день 7 ноября?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района 7 ноября 2022 года:

Рубрики:  ЖКХ

07.11.2022 с 11:00 до 13:00

Таицкое ГП:

п. Хвойный,

д.Новая,

д. Большая Ивановка, 

п. Тайцы.

 

07.11.2022 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы, пер. Лесной, д. 1-9; ул. Песочная, д. 1-26.

 

07.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, СНТ "Здоровье", частный сектор у зернотока, зерноток.

 

07.11.2022 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково,

д. Новая.

 

08.11.2022 по 09.11.2022 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина:

пр. Красноармейский, д. 1А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 кор. 1, 16 кор. 2, 22, 24; ул. Григорина д. 9, 11; ул. Нестерова д. 6/8.

 

 08.11.2022 по 10.11.2022 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)

Таицкое ГП:

п. Тайцы,

ул. Советская, д. 1-10.

 

09.11.2022 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

пр. 25 Октября, д. 50, 52, 54 кор. 1, 54 кор. 2, 56.