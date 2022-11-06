Усадебный дом в Суйде и его именитые владельцы

Василий Васильевич Цыгорев был женат на дочери московского купца Наталье Петровне Лариной (21.08.1772-30.09.1801), от этого брака родились пять дочерей и сын. Однако супруга умерла довольно рано, в 1801 году, похоронена на кладбище Александро-Невской лавры. Рядом с ней похоронена младенец Елена – дочь, рожденная 1 мая 1801 года и скончавшаяся 4 февраля 1802 года.

Суйда являлась местом летнего проживания Цыгоревых. Интересно отметить, что с двадцатых годов ХIХ века года в усадьбе в течение нескольких лет квартировался резервный 5-й эскадрон лейб-гвардии Кирасирского полка, штаб которого находился в Гатчине.

Цыгоревы часто упоминаются в архивных документах, они нередко выступали в роли восприемников при крещении местных крестьян. Известно, что в 1808 году В.В. Цыгорев отпустил «вечно на волю» суйдинскую крепостную девку Анну Антонову, выдав ее замуж за рядового Гатчинской инвалидной роты Семёна Поблагуева.

В 1820 году помещик попал в неприятную историю, связанную с незаконнорожденными детьми от крепостной девки Авдотьи Стерановой. Дело это рассматривалось в судебных инстанциях, разбиралось столичным военным губернатором и уездным предводителем дворян. В итоге, в 1821 году он был оправдан, с предписанием признать справедливым: «…чтобы господин Цыгорев принял на себя попечение об участи сих невинных беззащитных детей и обеспечил их содержание, по крайней мере до совершеннолетнего их возраста».

Еще при жизни помещика усадьба «Суйда» была закреплена за его старшей дочерью Натальей Васильевной, которая впоследствии стала женой полковника Александра Алексеевича Евдокимова. После смерти В.В. Цыгорева, последовавший в 1824 году, имение перешло к Н.В. Евдокимовой. В метрических документах Воскресенской церкви в Суйде за 1829 год она упоминается уже как супруга отставного полковника Евдокимова. Судя по документальным источникам, делами в усадьбе распоряжался староста Федор Иванов. Сохранилось несколько прошений Н.В. Евдокимовой, адресованных губернскому начальству. Вот одно из них, датированное 1841 годом:

«По причинам распутного поведения и дурных поступков крестьянина моего Семёна Лукьянова Лучина, записанного по последней ревизии при имении моем состоящем в Царскосельском уезде при мызе Суйде с деревнями, найдясь вынужденною, во избежание дурного примера для других крестьян, удалить его на поселение в Сибирь…».

Каких-либо описаний и иконографических материалов самой усадьбы эпохи Цыгоревых – Евдокимовых не сохранилось, однако некоторые подробности, связанные с бытовыми особенностями помещичьей усадьбы, мне все же удалось найти.

О том, что в господском доме имелись голландские печи (комнатные печи, облицованные изразцом), можно узнать из документа 1841 года, хранящегося в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Наталия Васильевна Евдокимова, первая среди других помещиков Царскосельского уезда, освоила добычу местного торфа с экономической целью: использовать его в качестве топлива для печей. Местный исправник в уведомлении уездному предводителю дворянства сообщал, что «в здешнем уезде разработкою торфа занимаются в имении помещицы полковницы Евдокимовой, и заготовлено 60.000 кирпичей, которые употребляются на отопление мызы и горят жарче еловых дров, полагая на каждую голландскую печь по 10 штук, в других же местах уезда никто не занимается».

На то, что в усадьбе существовали именно голландские печи, указывают и археологические находки, сделанные в 1990 году на территории, примыкающей к зданию бывшего гостевого флигеля Ганнибалов – там, где сейчас находится музей. Во время прокладки газопровода здесь были случайно обнаружены фрагменты печных изразцов, относящихся ко второй половине XVIII века. Тогда я вместе с суйдинским школьниками провел на этом месте самодеятельные раскопки. Находок оказалось довольно много. В настоящее время эти реликвии хранятся в музее-усадьбе «Суйда».

При Цыгоревых поместье капитально благоустраивалось и перестраивалось. Здесь появились каменные служебные постройки, среди которых – возведенный в 1812 году гостевой флигель, в 1845 году дом управляющего усадьбой (первый этаж каменный, второй – деревянный).

Отдельная история связана со строительством в имении новой Воскресенской церкви. Работами, связанными с ее возведением, руководил под наблюдение гатчинского архитектора А.С. Степанова управляющий поместьем Н.В. Евдокимовой – Николай Малиновский (сын ее родной сестры Анны Васильевны Цыгоревой, в замужестве Малиновской).

По ревизии, проводившейся в 1854 году, в усадьбе «Суйда», селе Воскресенское, деревнях Мельница и Пижма числилось 288 крестьян мужского пола и 326 – женского. Крепостная жизнь поместья часто фигурирует в архивных делах губернского ведомства. Например, в 1858 году местные крестьяне отказались «от исправления барщины». Староста села Воскресенское Федор Ремизов не смог «нарядить на мызенскую работу» 42 крепостных крестьянина. Произошел бунт, зачинщиком которого стал Семен Мирошин, грозившийся убить старосту. Волнение было быстро подавлено. Мирошина привели в усадьбу к управляющему Николаю Малиновскому для наказания розгами, досталось тогда и остальным крестьянам…»

Удалось определить и точное местоположение барского дома, сохранившегося еще с ганнибаловских времен. В 1985 году старшим научным сотрудником Российского государственного архива древних актов в Москве Светланой Романовной Долговой был обнаружен «Геометрический специальный план… мызы Суйды», относящийся к 1857 году. Впервые он был продемонстрирован в документальном фильме известного петербургского режиссера Константина Валентиновича Артюхова «Под сенью липовых аллей» (1986 г.). Эта лента посвящена истории родового поместья Ганнибалов в Суйде. Старинный план представляет культурно-историческую и художественную ценность, т.к. он впервые наглядно дает полное представление о том, какой же была дворянская усадьба в середине XIX столетия, через полвека после продажи ее потомками Ганнибала новым владельцам.

На плане с документальной точностью указано местонахождение господского дома, являющегося центральной, доминирующей постройкой всего усадебного ансамбля. Симметричное расположение дома по отношению к другим окружающим его объектам сильно бросается в глаза. От села Воскресенского к нему ведет подъездная дорога – Березовая аллея, фрагменты которой сохранялись еще совсем недавно. Перед домом находится открытый двор, за ним – небольшой сад. За садом через дорогу (ныне – Центральная улица поселка Суйда) расположена регулярная часть усадебного парка с многочисленными аллеями и дорожками. Регулярную часть парка от пейзажной отделяет пруд (на плане хорошо просматривается его лукообразная форма). По правую и левую стороны от главного фасада дома находятся дворовые постройки: каменный гостевой флигель, дом управляющего имением, каретный сарай, конюшня, здание оранжереи, людская и другие. На плане показаны и разнообразные хозяйственные сооружения, огород, пашни, подъездные дороги. По сравнению с другими постройками, например, гостевым флигелем, дом имел достаточно большие размеры. На плане его форма соответствует строгому четырехугольнику, вытянутому с северо-востока на юго-запад.

Евдокимовская вотчина считалась не самой богатой в уезде. Помещица владела мельницей на реке Суйда и «рыбными ловлями», земельными угодьями и лесом. При этом усадьба почти не приносила дохода, и поэтому была заложена в Опекунский совет.

В 1862 году Н.В. Евдокимова продает поместье другому владельцу. Им становится потомственный дворянин, поручик лейб-гвардии Литовского полка Иван Александрович Горчаков. Согласно Купчей крепости, в имении на момент продажи числилось «дворовых людей муж. пола двенадцать, женского пола девятнадцать» крестьян. Так началась еще одна глава в истории старой Суйды.

В 1866 году штабс-капитану И.А. Горчакову принадлежало 2494 десятин земли. Часть своих земель он сдает в аренду для проведения охоты, примерно в двух верстах от имения, за селом Воскресенское, от создает еще одну небольшую усадьбу – полумызок (двухэтажный дом с хозяйственными постройками). Эту усадьбу помещик сдает на лето состоятельным дачникам и любителям охотничьих забав. Владелец активно занимался сельским хозяйством; в 1869 году построил на мызе каменное здание маслобойни и сдавал ее в аренду местным крестьянам. В имении находились фруктовый сад и пасека.

При Горчакове в 1873 году была составлена «Опись на предмет залога имения», в которой среди построек суйдинского поместья упоминается: «Усадебный дом владельца, деревянный на каменном фундаменте с мезонином, крыт лучиной 7 х 5 саж. Оценка 2500 р.». Это единственное описание барского дома позапрошлого века, каких-либо фотографий с его изображений не сохранилось. В «Описи» значатся и другие усадебные службы: дом управляющего, молочня, конюшни, два скотных двора, кузница, две риги, два амбара, сарай «для земледельческих орудий и экипажей».

К сожалению, до наших дней господский дом в усадьбе «Суйда» не сохранился. Он погиб в конце XIX столетия от случившегося в усадьбе пожара, но память о нем еще долгое время сохраняли местные старожилы, в том числе жительница села Воскресенское Анна Семеновна Бритикова, урожденная Шарапенкова – дочь сельского старосты. Ее рассказы о старине были в 1949 году записаны известным гатчинским краеведом, действительным членом Географического общества СССР Ангелисом Николаевичем Лбовским (1898-1955 гг.) и хранятся сейчас в рукописном отделе Российской национальной библиотеки.

С архивом Лбовского я работал в библиотеке еще в конце восьмидесятых годов. «В с. Воскресенское (колхоз имени Пушкина) проживает старейшая колхозница этого района, которой на днях исполнилось 97 лет, слепая А.С. Бритикова. В настоящее время она, обладая прекрасно сохранившейся памятью, рассказывает много интересного из своей жизни. Она помнит времена, когда в имении, после Ганнибала, жили Цигоревы, Евдокимовы, Малиновские…», – сообщал краевед. Повествуя о барской старине, вспоминала А.С. Бритикова и помещичий дом: «Усадьба считалась самым красивым местом у нас в Суйде. Дом господ был деревянным и стоял перед входом в парк. Сейчас его уже нет. Он сгорел. Я сама ходила туда и смотрела на пожар. В народе дом господ называли «Ганнибаловым домом», а саму усадьбу мызой».

Не нашел каких-либо документальных следов от усадебного дома и сам краевед, некоторое время живший по соседству с суйдинским поместьем в поселке Высоко-Ключевой. В 1937 году в рукописном очерке «Старые мызы на дедовщине А.С. Пушкина» А.Н. Лбовский сообщал: «Главный дом в Суйде давно сгорел. От времен Ганнибалов сохранился флигель для гостей… Можно предположить, что здесь жили будущие родители Пушкина в период 1796-1798 годов до переезда в Москву».

Андрей Бурлаков

(Продолжение следует)