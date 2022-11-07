В Вырице наряд Росгвардии задержал нетрезвого водителя иномарки, сбившего пешехода

Водитель автомобиля «Mercedes», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, а затем совершил наезд на молодого человека, шедшего по обочине в компании своих знакомых.

В этот момент поблизости проезжал наряд Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого водителя, а также вызвали наряд ГИБДД и карету скорой помощи, после чего оцепили место аварии.

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть пострадавшего в аварии 20-летнего пешехода. Росгвардейцы передали задержанного правонарушителя наряду ГИБДД, после чего вернулись на маршрут патрулирования. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО