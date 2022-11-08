В России стартует Культурный марафон, посвящённый моде и технологиям

Организатор марафона – Яндекс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают, например, какой цвет вошёл в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время.

«Тематика культурного марафона в этом году чрезвычайно интересна. Мода – действительно важная часть культуры, которая как живопись или музыка может многое рассказать об обществе и времени. История моды – это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот – о влиянии культуры на моду», – отмечает заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.

«В своей работе мы поддерживаем проекты, направленные на изучение культуры и традиций нашей страны. Наряды, украшения и предметы декоративно-прикладного искусства могут рассказать современному поколению историю жизни различных этносов, познакомить с традициями наших предков, дать понимание, как видоизменялась мода от региона к региону. Благодаря Культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объёмов данных», – отметил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Присоединиться к проекту могут все желающие – преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной Академии Яндекса. Подробнее о Культурном марафоне читайте по ссылке: https://education.yandex.ru/culture/

Куратором проекта стала Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура» и академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

«За изменениями в повседневной или праздничной одежде стоят и вековые традиции, и технологические прорывы, и культурные переломы в обществе. Мода – это наглядное и доступное для восприятия отражение истории и культуры. В моде культурное наследие тесно переплетено с технологическими новшествами и личным творчеством, – поясняет Светлана Бочавер, директор по продукту в Академии Яндекса. – Мы решили сделать с детьми исследовательский проект и подарить научному сообществу масштабный датасет – набор сведений о том, какую одежду носят в разных регионах России. Он поможет историкам, культурологам и антропологам в их исследованиях, а школьники не только познакомятся с культурными традициями и историей страны через моду, но и попробуют себя в краудсорсинге и научатся применять современные методы работы с данными».

Первый Культурный марафон прошёл в 2019 году и был посвящён миру современной культуры. В 2020 и 2021 году темами стали культура народов России и кинематограф. С каждым годом количество участников растёт: к прошлогоднему Культурному марафону присоединился 1 миллион учеников и 50 тысяч преподавателей.