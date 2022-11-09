Колодец в Заозерье отремонтировали

На личный прием к прокурору Ленинградской области Сергею Жуковскому в Гатчине обратилась местная жительница, которая указала на ненормативное состояние системы водоснабжения в деревне Заозерье Гатчинского района. Сергей Жуковский поручил незамедлительно организовать проверку по обращению, принять меры к устранению нарушений.

В связи с этим городской прокуратурой главе администрации Дружногорского поселения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, по результатам принятых мер нарушения устранены, колодец приведен в нормативное состояние.

Фото пресс-службы прокуратуры Ленинградской области