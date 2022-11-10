11-й «айфон» и банковская карта

3 ноября в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 21-летнего жителя Шушар о краже мобильного телефона и банковской карты, находившейся в телефонном чехле. Молодой человек развозил товар по точкам выдачи маркетплейса Wildberries в Коммунаре. Его 11-й «айфон» вместе с картой лежал на пассажирском сиденье. На Павловской улице в Коммунаре он обнаружил, что телефона нет. Вспомнил, что при разгрузке товара дверь в машину была открыта. Так как в среднем этот процесс занимает не больше 5-10 минут, молодой человек дверь автомобиля не запирает.

В чехле телефона находилась банковская карта, на которой были деньги. На следующий день с карты начались списания средств: кто-то ходил по магазинам Коммунара и делал покупки. В течение дня неизвестный злоумышленник потратил больше шести тысяч рублей. Плюс стоимость «айфона», купленного четыре месяца назад, – 35 тысяч рублей. Итого, ущерб превысил 40 тысяч.

Потерпевший обратился в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали по горячим следам 19-летнего жителя Пудомяг Дмитрия Е., не работающего, не судимого. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.