300 тысяч рублей – и кусок мыла впридачу

Матери и бабушки верят, ничего не проверяют и в точности исполняют указания злоумышленников: складывают деньги в сумки, конверты, заворачивают в наволочки и полотенца и отдают проходимцам. Ущерб достигает сотен тысяч. Сколько в доме есть сбережений, столько и вручают пенсионеры мошенникам.

4 ноября в полицию поступило два аналогичных заявления. 86-летняя жительница поселка Сиверский сообщила, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась Надеждой. Эта Надежда заявила, что дочь пожилой дамы стала виновницей аварии. Для компенсации ущерба необходимо собрать и передать деньги мужчине, который за ними придет. Звонившая попросила приготовить сумку, положить в нее кусок мыла и 300 тысяч рублей.

Часа через два пенсионерка услышала звонок в домофон. Открыла. Явился молодой человек лет 20-30, худощавый европеец в черной куртке. Она вручила ему сумку с деньгами и мылом, и гонец удалился.

300 тысяч рублей канули в лету. Как потом выяснилось, дочка в ДТП не попадала, взятку никто не требовал.

В тот же день в полицию обратилась 66-летняя жительница Гатчины. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся следователем – Захаровым Дмитрием Евгеньевичем: «Ваша дочь попала в ДТП, и для компенсации ущерба пострадавшей стороне необходимы деньги». Пенсионерка призналась, что у нее имеется только 50 тысяч рублей. Ну и ладно: мошенника эта сумма устроила. Он велел положить деньги в бумажный конверт, не вешать трубку домашнего телефона, а сам перезвонил на мобильный, и общение продолжилось.

Спустя два часа в квартиру к пенсионерке на К. Маркса пришел неизвестный за деньгами – мужчина лет тридцати пяти-сорока, нормального телосложения, светловолосый, короткостриженый, в светлой одежде. Потерпевшая назвала особую примету для человека 35-40 лет: лицо в морщинах.

Курьер взял конверт с деньгами и молча ушел. Впоследствии открылся обман, и дама заявила в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.