Для смеха нет преград

Финал интегрированной лиги КВН Всероссийского общества инвалидов удивляет с первых минут. Зал оборудован системой сурдоперевода, чтобы выступления команд могли оценить слабослышащие зрители. Со сцены звучат смелые и острые шутки: достаётся и системе здравоохранения, и недостаткам безбарьерной среды. Про свои хвори ребята тоже не забывают. Именно высокий уровень самоиронии, способность пошутить над собой – то, что отличает КВН для инвалидов от обычного клуба весёлых и находчивых.

В мире шуток для них действительно нет преград. Где ещё участником команды может быть четвероногий юморист? А для лиги ВОИ это естественно: собака-поводырь имеет полное право выйти на сцену. Кстати, речь именно про команду из Ленинградской области с говорящим названием «Хот-Дог». Именно в их составе значится чёрный лабрадор Олдер. Среди сцен с его участием – миниатюра «Случай на рынке слепых».

– Продаю собаку-поводыря!

– Беру не глядя!

А лабрадор довольно машет хвостом и улыбается во всю собачью пасть.

– Наша концепция строится на шутках про собаку, на его дружелюбии и артистизме. Мы стараемся шутить по-доброму, о неконфликтных ситуациях, при этом рассказывать зрителям, зачем вообще нужны собаки-поводыри, – рассказывает капитан «Хот-Дога» Наталья Ступникова.

Сборная Петербурга и Ленобласти только начинает свой путь в КВН. В финале они выступали в составе «яичницы» – так юмористы называют своего рода разогрев для зрителей перед основной программой. Но ребята верят в свои силы и в свою хвостатую звезду.

– Нам ещё много есть над чем пошутить. Над студенческой жизнью, над своей молодостью. Ну а за Олдера спасибо нашему Филиппу – он полностью незрячий, но очень добрый и открытый, – рассказывает Наталья про товарища по команде.

В этом году игры лиги проходили в Саратове, Омске, Челябинске и Тихвине. Кстати, именно в Ленинградской области и родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 2015 году инициативу из Тихвинского района поддержал губернатор Александр Дрозденко.

– Это единственная лига для людей с ОВЗ, которая зарегистрирована телевизионным творческим объединением «АМИК». У нас играют и студенты, и рабочие, и пенсионеры, – рассказывает директор лиги Виктория Борканникова.

Самая взрослая команда лиги – «Петроградская сторона», средний возраст её участников – 80 лет. Женщины-пенсионерки шутят по-молодёжному:

– Вот и бабки пришли!

– Лариса, не хочется тебя огорчать, но зрители в зале ждут совсем других бабок!

В целом же финал объединил команды из Омска, Воронежа, Калининграда, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленобласти. По правилам лиги, не менее 80% от состава команды – игроки с ограниченными возможностями здоровья.

– С точки зрения позитивных эмоций – замечательное мероприятие. У нас получилась площадка, которая стирает границы и предоставляет возможности для талантливых людей, – делится Анастасия Толмачева, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области.

Чемпионом лиги стала команда «Чернозём» из Воронежа, на втором и третьем месте оказались юмористы из Петербурга и Калининграда. Возможно, в ближайшем будущем эти ребята, начавшие свой путь на ленинградской земле, доберутся и до Высшей лиги. Будем верить и ждать в эфире!

Алексей Астапчик