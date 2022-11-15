Для смеха нет преград
Ленинградская область стала одним из организаторов финала Всероссийской лиги КВН среди инвалидов: ребята с ограниченными возможностями здоровья доказали, что умеют шутить над своими особенностями
Финал интегрированной лиги КВН Всероссийского общества инвалидов удивляет с первых минут. Зал оборудован системой сурдоперевода, чтобы выступления команд могли оценить слабослышащие зрители. Со сцены звучат смелые и острые шутки: достаётся и системе здравоохранения, и недостаткам безбарьерной среды. Про свои хвори ребята тоже не забывают. Именно высокий уровень самоиронии, способность пошутить над собой – то, что отличает КВН для инвалидов от обычного клуба весёлых и находчивых.
В мире шуток для них действительно нет преград. Где ещё участником команды может быть четвероногий юморист? А для лиги ВОИ это естественно: собака-поводырь имеет полное право выйти на сцену. Кстати, речь именно про команду из Ленинградской области с говорящим названием «Хот-Дог». Именно в их составе значится чёрный лабрадор Олдер. Среди сцен с его участием – миниатюра «Случай на рынке слепых».
– Продаю собаку-поводыря!
– Беру не глядя!
А лабрадор довольно машет хвостом и улыбается во всю собачью пасть.
– Наша концепция строится на шутках про собаку, на его дружелюбии и артистизме. Мы стараемся шутить по-доброму, о неконфликтных ситуациях, при этом рассказывать зрителям, зачем вообще нужны собаки-поводыри, – рассказывает капитан «Хот-Дога» Наталья Ступникова.
Сборная Петербурга и Ленобласти только начинает свой путь в КВН. В финале они выступали в составе «яичницы» – так юмористы называют своего рода разогрев для зрителей перед основной программой. Но ребята верят в свои силы и в свою хвостатую звезду.
– Нам ещё много есть над чем пошутить. Над студенческой жизнью, над своей молодостью. Ну а за Олдера спасибо нашему Филиппу – он полностью незрячий, но очень добрый и открытый, – рассказывает Наталья про товарища по команде.
В этом году игры лиги проходили в Саратове, Омске, Челябинске и Тихвине. Кстати, именно в Ленинградской области и родилась «СВОЯ лига ВОИ». В 2015 году инициативу из Тихвинского района поддержал губернатор Александр Дрозденко.
– Это единственная лига для людей с ОВЗ, которая зарегистрирована телевизионным творческим объединением «АМИК». У нас играют и студенты, и рабочие, и пенсионеры, – рассказывает директор лиги Виктория Борканникова.
Самая взрослая команда лиги – «Петроградская сторона», средний возраст её участников – 80 лет. Женщины-пенсионерки шутят по-молодёжному:
– Вот и бабки пришли!
– Лариса, не хочется тебя огорчать, но зрители в зале ждут совсем других бабок!
В целом же финал объединил команды из Омска, Воронежа, Калининграда, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ленобласти. По правилам лиги, не менее 80% от состава команды – игроки с ограниченными возможностями здоровья.
– С точки зрения позитивных эмоций – замечательное мероприятие. У нас получилась площадка, которая стирает границы и предоставляет возможности для талантливых людей, – делится Анастасия Толмачева, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области.
Чемпионом лиги стала команда «Чернозём» из Воронежа, на втором и третьем месте оказались юмористы из Петербурга и Калининграда. Возможно, в ближайшем будущем эти ребята, начавшие свой путь на ленинградской земле, доберутся и до Высшей лиги. Будем верить и ждать в эфире!
Алексей Астапчик