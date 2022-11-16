Молодежь зовут разработать облик Ленобласти

Центр компетенций Ленинградской области запускает открытый конкурс «Образы и знаки городов Ленобласти». Участники смогут внести свой вклад в развитие региона и выиграть денежный приз. Регистрация открыта до 20 ноября на сайте: http://gorodsreda47.tilda.ws/opencontest.

Конкурсантов разделят на команды по четыре человека и с помощью жребия выберут города. Под руководством менторов группам нужно будет разработать элементы, отражающие идентичность городов: логотип, цветовой код, паттерн, шрифт для использования в городской навигации, оформлении номерных знаков зданий.

Общий призовой фонд — 200 тысяч рублей — распределяется между тремя победителями в каждой из трех категорий: лучшее решение для исторического города, лучшее решение для индустриального города, лучшее решение для городов со сложным градостроительным контекстом.