Как с помощью кисти и красок передать на холсте звучание света и тени? Может ли художник услышать скрытые мелодии окружающего мира и поделиться ими со зрителем? Ответы на эти вопросы искали мастера из Дома народного творчества Ленинградской области. Летом они отправились в поездку по городам Золотого кольца, где каждый день выходили работать на пленэре – писать пейзажи прямо под открытым небом. Результаты этого эксперимента областной зритель увидел на выставке «Мелодии русских городов», которая открылась в здании Союза художников на Большой Морской улице Санкт-Петербурга.

На дни проведения выставки Голубая гостиная наполнилась тёплым светом. Летнее настроение картин, созданных в солнечные дни, особенно заметно на фоне ноябрьской погоды. Здесь ты как будто получаешь «прививку от осенней хандры», а заодно знакомишься с миром древних русских городов – Ярославля, Костромы, Ростова Великого, Переславля-Залесского…

– Наш пленэр был организован специально для областных художников, в первую очередь для преподавателей художественных школ и домов творчества. Задача стояла любопытная: прочувствовать мелодии посещаемых городов. Передать в цвете звук и настроение этих мест, – говорит Елена Шарова, сотрудница Дома народного творчества Ленинградской области.

Открыточные виды древних поселений чередуются здесь с живыми, полными юмора набросками. Вот монументальная картина: колокольня храма наползает на деревянные дома купеческого посада, поглощая всё внимание зрителя. А рядом зарисовка – на центральной площади города мужчина жуёт сосиску в тесте, пока на заднем плане его догоняет деловой гражданин с газетой под мышкой.

Я же обратил внимание на небольшую картину: посреди поля стоит девочка в белой панаме, окружённая морем одуванчиков в таких же белых шапочках. С холста на тебя струится летний зной, можно даже услышать жужжанье сонных мух и трескотню стрекоз.

– Мне хотелось передать эту пронзительную, чистую мелодию, которая возвышает человека над суетой. Но в то же время поместить в центр картины самый простой человеческий сюжет, – говорит автор «Одуванчиков» Александр Златкин, заведующий художественным отделением Сиверской детской школы искусств.

Это лишь одна из 50 авторских работ, созданных в летние месяцы нашими земляками. На холсты перенесены храмы и крепости, реки и леса, архитектурные и природные жемчужины Центральной России.

– Обычно внимание привлекают крупные объекты, шедевры архитектуры… А я в своем этюде рассказала про маленький храм из красного кирпича. Он приютился за торговой палаткой и незаметен на фоне величественных белых стен городских соборов. Но в нём тоже прячется своя жизнь и своя мелодия, – делится эмоциями Надежда Мехтиева, преподаватель художественного отделения Ульяновской музыкальной школы.

Когда выставка подойдёт к концу, работы художников отправятся в их родные города и посёлки. И уже юные ученики будут знакомиться с мелодиями своей страны и мастерством живописи. Тем более что Ленинградская область прекрасно подходит для пленэров: свой идеальный пейзаж можно найти в любом районе. Чем не тема для следующей выставки?

Алексей Астапчик, фото автора