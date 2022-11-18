Строители Ленобласти восстанавливают Мариуполь

Рабочая поездка главы 47-го региона Александра Дрозденко на Донбасс продолжилась в Мариуполе, где в одном из микрорайонов Октябрьского района за счет средств федерального бюджета Ленинградская область организовала восстановление жилых домов и социальных объектов.

«До конца года мы должны обеспечить тепло и ввести в эксплуатацию 22 дома — сделать кровлю, установить окна, отремонтировать подъезды – чтобы люди могли заселиться в свои квартиры. Сегодня мы входим в пятерку лучших регионов России по темпам восстановительных работ в ДНР — в этом микрорайоне работает почти 800 человек и более 30 единиц техники. Я благодарен Минстрою РФ за своевременное выделение средств и поддержку, есть уверенность, что вместе мы полностью выполним все взятые на себя обязательства», — сказал Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области также поделился впечатлениями от общения с местными жителями: «Настроение у всех разное, но большинство надеется, что будет мир, город будет восстановлен, и сюда больше не придет война. Мы должны сделать всё для достижения этой цели», — добавил Александр Дрозденко.

С середины лета в Мариуполе проведено полное обследование всех 77 домов жилого квартала, сделан ортофотоплан, что очень облегчает работу специалистов. Среди объектов, закрепленных за Ленинградской областью в Мариуполе — 49 многоквартирных домов, общеобразовательная школа и детско-юношеская спортивная школа. Сегодня строители ремонтируют 35 объектов. Контроль за ходом строительства осуществляет спецпредставитель Ленинградской области по взаимодействию с ДНР Николай Циганов.