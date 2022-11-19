Елена Бабий: откровенный разговор о главном

Елена Леонидовна Бабий - заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Гатчинского района, главный редактор литературно- краеведческого альманаха «Оредеж». За годы жизни и работы в Гатчинском районе она приобрела репутацию сильного руководителя, человека большого организаторского таланта, незаурядной эрудиции и колоссальной творческой энергии.

Мы поговорили с Еленой Леонидовной о том, с какими мыслями и каким самоощущением она подошла к двум своим юбилеям, каждый из которых можно было бы воспринимать как время подведения итогов.

По ее признанию, за последние два года в ее жизни изменилось очень многое. И немалую роль в этом сыграла тяжелая болезнь, которую она перенесла во время эпидемии ковида. Неудивительно, что наш разговор с Еленой Леонидовной превратился в философскую беседу, в которой речь шла исключительно «о главном».

Время переосмысления

Раньше, до своей болезни, я могла бы сказать, что действительно есть какие-то итоги — основательные, хорошие, добротные, и что я делаю какое-то полезное дело, и это людям надо. Но теперь мое отношение к этому полностью изменилось. И дело не только в болезни, но и в возрасте, что естественно.

В данный момент я не подвожу никаких итогов — я просто живу. Я словно оглянулась назад и поняла, что я живу. А раз я живу, значит, я что-то делаю. Я осталась такой же, какой я и была, но пришло внутреннее переосмысление. И поэтому я к той или иной ситуации отношусь по-другому. И честно скажу, что меня это очень радует. И иногда я даже думаю, что, наверное, так и надо было жить сначала. Но каждому дано то, что дано, и каждый проживает данные Богом испытания. И я считаю, что данное мне испытание сделало меня лучше.

Общение

Я осталась с людьми в прежних, и в то же время в новых отношениях. Это касается и моих сотрудников. Жизнь дала мне возможность с ними работать, и в каждом из них есть что-то хорошее. И это хорошее ты обязательно видишь. И это очень здорово, когда ты столько видишь!

Я научилась уходить от людей, которые мне неприятны. Я ни с кем не спорю, я никого не осуждаю, я не пытаюсь переделать кого-то. Но я не хочу переделывать и себя, не хочу ломать себя во имя чьей-то мысли, чьего-то желания. И это мне очень нравится. Я стала более спокойной и менее раздражительной, потому что воспринимаю все так, как есть. Что касается восприятия меня другими, я всем все прощаю.

После того, как я научилась говорить людям «нет», мой круг значительно сузился. Остались те, кому мне радостно говорить «да». В людях меня привлекает искренность, естественность, отсутствие игры, возможность разговаривать, не играя. У меня есть круг людей, которым я скажу «да» сразу.

Работа

Мое место силы — это система определенной деятельности. Если я в работе, если я в деятельности, значит, я живу. И все же я стала намного легче относиться к своей работе. Я делаю то же, что и прежде. Но прежде я всегда старалась сделать не хорошо, а лучше, а в настоящий момент я стала делать хорошо. Что-то я не делаю вообще, потому что не считаю, что это так уж необходимо в данном случае. Мне очень нравится, как сейчас складываются отношения в нашем коллективе. Мы по-прежнему работаем командой, но во мне осталось меньше начальника. Точнее, его вообще не осталось. Остался руководитель.

Возраст

Меня не пугает мой возраст. Я вообще очень мало думаю о нем либо иронизирую по этому поводу. Конечно, возраст — это целая жизнь, и это не может быть смешно. Но я не ощущаю вес своего возраста, он на меня абсолютно не давит. Возможно, это потому, что я все время с людьми. Я все время нахожусь в каком-то движении, которое не позволяет мне уйти в тоску, в уныние.

Конечно, у меня есть замыслы, но я теперь не акцентирую внимание на том, что непременно должна их осуществить. Я спокойно думаю о том, что моя жизнь теперь будет немножко другая. Это естественно, и слава богу...

Фразы, которые хочется запомнить

Мы собрали несколько высказываний Елены Леонидовны из прежних интервью с ней, которые, как нам кажется, актуальны и по сей день.

«...Не устаю повторять, что мне всегда очень везло на людей. До сих пор с огромной благодарностью вспоминаю всех, с кем довелось работать в «Купринке». Я очень дорожу отношениями, которые сложились в Вырицкой детской библиотеке».

«...Все легко, что интересно самому! Интересен сам момент создания чего-либо - когда ты себя наполняешь всем этим. И когда ты себя наполнил и осознал это все, тогда ты очень смело и естественно выходишь работать с любой аудиторией».

«...На мой взгляд, библиотека все-таки должна сохранить идею человека с книгой в руках, развития личности через чтение, через общение с литературой. Каждому из нас требуется личный диалог, но далеко не каждый находит партнера для него. А книга не осудит, она не остановит процесс внутреннего размышления по тому или иному поводу, не осмеёт твои чувства. Особенно это важно для детей и подростков...»

«...Книга - не только очень деликатный партнер в диалоге, но и учитель, потому что в любом случае происходит некое внутреннее моделирование по художественному произведению: человек принимает образ того или иного героя».

«...Я считаю, что настоящий успех библиотеки определяет все-таки интересный библиотекарь. Это человек, который быстро ориентируется в книжном потоке, очень начитан, готов к рассуждению и диалогу, может считывать и транслировать лучшие образы, используя все средства коммуникации - как массовые, так и индивидуальные. Это не просто, это настоящий труд, но другого выхода у нас нет...»

«...Человек читающий — это мыслящий человек: чтение предполагает работу разума, развитие человека, не разовое, а именно поступательное, духовное».





С Еленой Бабий беседовала Юлия Лысанюк